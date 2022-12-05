Де замовити послугу вантажоперевезення

Абсолютно кожен в будь-який момент може стикнутися з необхідністю перевезти вантаж з одного місця в інше. І часто одним легковим автомобілем тут важко впоратися. У таких випадках потрібне авто зі значною вантажопідйомністю та відповідними габаритами багажного відділення – наприклад, мікроавтобус.

Інше питання – а де можна швидко та легко замовити послугу вантажоперевезення? Одним з кращих рішень є компанія Ван – це досвідчений перевізник, який пропонує клієнтам широкий спектр транспортних послуг для вирішення будь-яких завдань.

Чому саме VAN?

Коли мова йде про надійне та оперативне транспортування вантажу, тут передусім знадобиться професійний та ретельний підхід. Таке під силу тільки професіоналам, серед яких – компанія Ван.

Перевізник пропонує:

Автівки для перевезення вантажу з різною вантажопідйомністю – 500, 750, 1000 і 1500 кг;

Сучасні та надійні машини, які швидко та бережно доставлять вантаж у вказане місце;

Професійних водіїв, які уважно та відповідально підходять до виконання своїх професійних обов’язків;

Оптимальні тарифи. Ціни на послуги вантажоперевезення є одними з кращих на ринку транспортних послуг;

Просте замовлення послуги. Це можна зробити як в телефонному режимі, так і з допомогою фірмового додатку, потративши на цю справу всього декілька хвилин свого часу;

Безкоштовна подача фургона. Оплачується тільки фактична доставка вантажу з умовного пункту А до пункту Б.

Перевезення вантажу (а особливо цінного чи крихкого) потребує професійного підходу, тому найкраще довірити це фахівцям, зокрема з компанії Ван. Таким чином ви не тільки оперативно доставите вантаж в потрібне місце, але й отримаєте високоякісні послуги та впевненість в тому, що вантаж доїде в цілісності та збереженості.

Як замовити перевезення вантажу

Є два способи, як зробити це швидко і без зайвих зусиль. Перший – в телефонному режимі: телефонуєте за вказаним на сайті номером та замовляєте послугу, вказавши деталі замовлення. Інший спосіб, який є дуже зручним, – завантажити додаток компанії на свій смартфон. Після швидкої реєстрації можна замовляти фургон: у відповідній графі вказуємо адресу, куди повинна прибути автівка і вже найближчим часом ТЗ буде доставлено до початкової точки маршруту для завантаження речами, які затим необхідно доставити.

Компанія Ван – сучасний та відповідальний перевізник, який робить все для того, щоб клієнти були задоволеними рівнем надання послуг і користалися ними на постійній основі.