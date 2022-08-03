Де у Львові суші замовити недорого?

Виникає бажання перекусити, а вдома немає готової страви. До вас приїхали друзі, і ви хочете їх пригостити смачненьким, але в холодильнику порожньо. Плануєте вечірку або романтичну зустріч та необхідно забезпечити гарний стіл. В кожній ситуації вас врятують суші — улюблена багатьма японська страва, яку варто лише замовити та дочекатись

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Вам пропонують багатий вибір ролів — холодних та гарячих, з морепродуктами, овочами, манго, авокадо. Страви приправлені оригінальними соусами, що робить смак неперевершеним. Кур’єри працюють спритно, тож немає ніяких затримок і вам не доведеться довго чекати. Після того, як ваше замовлення є прийнятим оператором сервісу, доставлення в будь-який, навіть віддалений район Львова відбувається протягом 59 хвилин.

Широкий асортимент ролів та сетів

Щоб задовольнити смаки кожного клієнта, асортимент суші є досить різноманітним. Багато пропозицій включають рибні роли, також є вегетаріанські рецепти та суші для поціновувачів м’якого кремового сиру. Найбільшу популярність мають:

«Філадельфія» з солоним/малосольним/копченим лососем, вугром, креветками, тунцем;

«Каліфорнія» з морепродуктами;

«Макі» — загорнуті в висушені водорості норі, з рисом та різноманітною начинкою (манго, авокадо, огірок, риба, креветки, солодкий омлет тамаго);

дракони «Червоний», «Зелений», «Чорний» з ікрою, крем-сиром, рибою, овочами, авокадо;

гарячі роли «Банзай», обжарені в сухарях, з чотирма видами різних начинок;

«Аляска», «Токіо», «Канада», «Кіото», «Ясай», що теж відрізняються начинками.

Сети з різними видами суші

Для родини або великої компанії краще обирати сети, в яких зібрані кілька видів ролів. Набори відрізняються за складом, вагою та вартістю. Найбільшим є сет «Супер», який важить близько трьох кг. Якщо ви бажаєте набір трохи менше, обирайте з таких пропозицій, як:

VIP;

Популярний;

Каліфорнія;

Мікс;

Вегетаріанський.

До кожного сету додаються палички, соєвий соус, маринований імбир, васабі. Набори привозять у зручному пакунку.

Як оформити замовлення з доставленням?

Для цього скористайтесь онлайн-сервісом. На сторінці каталогу оберіть, які суші ви хочете отримати. Далі переходьте в кошик. Там введіть свої дані, включаючи номер телефону для зв’язку. Вкажіть адресу, за якою слід виконати доставку. Також визначте зручний для вас спосіб оплати — банківською карткою, готівкою кур’єру.

При створенні замовлення можете додати соуси. Ще в меню є італійська піца на дровах, бургери, салати, десерти та напої.

Доставка є безкоштовною. Головна умова — замовлення слід зробити на мінімальну суму 200-300 грн (це залежить від того, в якому районі Львова ви знаходитесь). Замовлення вважається прийнятим до виконання після того, як це підтвердить оператор. Часи роботи — з 10 години ранку до 22 години вечора.