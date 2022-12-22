Де купити якісні ліки недорого

Слово «аптека» вперше вжив Гіппократ, позначивши його як місце зберігання ліків. Сьогодні – це спеціалізована установа системи охорони здоров’я, якій дозволено виготовляти та реалізовувати медпрепарати, вироби медичного призначення та товари для краси.

Поряд із фізичними точками продажів набувають популярності інтернет-аптеки, в яких найчастіше вартість лікарських засобів на 10–20% нижче за звичайну, але високої якості, що досить просто пояснити.

Як формується ціна в онлайн-аптеці

Така форма продажу передбачає, що аптека взаємодіє з покупцем віртуально через сайт, месенджери та «гарячу» лінію без прямого контакту з фармацевтом. При цьому основні механізми роботи залишаються незмінними:

Діяльність контролюється державними органами та передбачаєнаявність ліцензії. Якість товарів підтверджується сертифікатами. Товар проходить подвійний контроль: на виході від постачальника та на вході при прийомі провізорами аптеки. Додаткова міра контролю – регулярні ревізії з метою виявлення прострочених медикаментів та їх подальшої утилізації. Медпрепарати зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях, де дотримано режимів температури, вологості, освітлення. Асортимент представлений фармацевтичними компаніями, які відповідають за склад, дію медикаментів та проводять клінічні випробування, що підтверджується відповідною документацією.

Якщо заклад дотримується перерахованих принципів, ризик придбати фальсифікований препарат зводиться до нуля, як у звичайній, так і в інтернет-аптеці. Але при цьому, коли купуєте ліки онлайн, можна суттєво заощадити. І ось чому:

По-перше, деякі аптеки пропонують товари власної торгової марки, зокрема, аптека D.S. Продукція представлена лікарськими засобами, фіточаями, біологічно активними добавками, косметикою та доступна покупцям за ціною виробника.

По-друге, такі аптеки не мають витрат на оренду приміщення, обладнання, комунальні послуги, послуги охорони. Головний інструмент роботи – сайт, який може вмістити практично необмежену кількість товарів на відміну від вітрин традиційної аптеки. Додатково використовується склад, на якому зберігаються медпрепарати, або аптечні кіоски, де можна особисто забрати онлайн-замовлення.

По-третє, прямі контракти з фармацевтичними компаніями та офіційними дистриб’юторами дозволяють запропонувати інтернет-аптекам ціну складу без надбавок посередників.

Таким чином, коли купуєте онлайн, ви отримуєте недорогу, але завжди якісну продукцію. При тому, що ліки можна зручно замовити, не виходячи з дому, або забронювати, щоб бути впевненим в їх наявності.