Чистка газового котла – ефективне рішення для оселі

Сучасні газові котли з електронним керуванням, де вся інформація датчиків, вузлів гарячого водопостачання та обігріву зводиться до єдиної схеми контролю та безпеки на електронній платі управління опалювального апарату.

Будь-який невідповідний технічний стан та забруднення камери згоряння та димовідвідних труб, відповідно впливають на роботу обігрівача, дають збої та зупинки техніки, призводять до несправності автоматики котла.

Чищення газового котла є важливою складовою технічного обслуговування техніки опалення в будинках і котельних комерційних підприємств. Після очищення первинного теплообмінника, камери згоряння, системи циркуляції повітря та відведення диму нормалізується процес контролю іонізації та розпалювання газового апарату. Усунення всіляких помилок за кодом настінного котла починається безпосередньо з очищення та перевірки. Власник котла на газоподібному паливі, як користувач, повинен знати, що очищення обігрівача в рамках технічного обслуговування потрібно проводити не менше 1 разу на рік після опалювального періоду.

Сьогодні не так багато підприємств займається очищенням газових котлів, тим більше в сьогоднішніх умовах, проте є і такі, які працюють на ринку тривалий термін і зарекомендували себе “на відмінно”. Наприклад, на https://trubolub.com.ua/uslugi/chishhennya-gazovogo-kotla-tb/ можна залишити заявку на чистку газового котла, і протягом 10 хвилин працівники кампанії “Труболюб” уже їхатимуть для проведення оперативного очищення. Ціна на цьому сайті залишається однією з найнижчих, але якість — на найвищому рівні. Професійне спец. обслуговування котельного обладнання та його очищення від сажі, нагару, накипу, солей металів – ґрунтовна модель профілактики, а надалі і забезпечення безперебійної роботи автономного газового обігрівача та стабільного гарячого водопостачання у вашому будинку.

Як саме можна зрозуміти, що без очищення котла не обійтися? Насамперед варто звернути увагу на ознаки засмічення різних елементів котлоагрегату:

повільніший прогрів і нижча температура приміщення при колишніх налаштуваннях потужності;

збільшення витратів газу;

поява сторонніх шумів при роботі (підвищений шум під час руху води в теплообміннику або сильні хлопки під час розпалювання, що свідчать про засмічення запальника);

наявність нехарактерних раніше запахів у приміщенні котельні;

проблеми з розпалюванням, коли полум’я запальника не дістає до основного пальника або його і зовсім немає;

спостерігається зворотний потяг, котел тухне без будь-якої на те причини.

Важливість регулярної профілактики опалювального котла досить важлива в різних аспектах і проявах. Найбільш оптимально проводити чистку один раз на рік перед початком опалювального сезону. Дуже важливо чистити не тільки котел, а й димар, адже там також залишається сажа та смоли. В кампанії “Труболюб” радять не ігнорувати вищезазначені прояви, оскільки це можна перерости в більшу проблему, коли котел й взагалі прийдеться замінювати.