Что такое коэффициент ставки и как его рассчитать

Для любого игрока шанс выиграть куш – самая заветная цель. Не всегда и не всем он покоряется, но беттеры пытаются скрупулезно просчитать, каким образом вероятность победы сделать максимальной.

Тем, кто впервые обращается в букмекерские конторы, необходимо знать, что такое коэффициент ставки и как рассчитывается. Пройдя регистрацию в 1хбет через сайт партнера (https://football-fun-live.com/reyting-bukmekerov/1xbet), вы сможете быстро разобраться во всем благодаря наглядному и интуитивно понятному интерфейсу, а также обширной линии – и, конечно же, начать зарабатывать на спортивных ставках онлайн.

Стратегия ставок: изучаем коэффициенты букмекеров

Для получения прибыли люди заключают всевозможные пари. Не задумываясь, они порой делают рискованные ставки, и оказываются среди проигравших. Поэтому к игре на контору нужно подходить грамотно, изучая коэффициенты букмекеров, просчитывая итоговый коэффициент ставок и применяя собственные стратегии.

Для положительного исхода любого дела нелишним будет продумать «дорожную карту». Необходимо знать, сколько нужно поставить, чтобы получить прибыль. Но если говорить о беттинге, то тут существуют уже опробованные годами стратегии ставок. Они дают возможность избежать ошибок, допущенных предыдущими игроками.

Выбрав определенную стратегию, необходимо соблюдать ее правила. Главное – помнить, что коэффициенты букмекеров, какими бы привлекательными они ни были, не гарантируют прибыль. Ведь не зря еще великий француз Пьер де Кубертен говорил:

«Спорт – непредсказуем, и этим он прекрасен!»

Основные стратегии ставок: учитываем коэффициент букмекеров

Линейка стратегий со временем становится лишь шире. Но существуют несколько основных, которые выбирают как профессионалы, так и новички, формируя коэффициент ставки:

стратегия «Догон», которая основывается на выставлении двойной ставки при каждом проигрыше, при этом коэффициент ставки должен быть реален, без перегибов и излишних рисков;

стратегия альтернативного догона, требующая навыков просчитывать последующий кофф, учитывая целевую прибыль и убыток;

стратегия «Лесенка» для ставок небольшими суммами и с использованием лишь выигранных средств;

экспресс стратегия на фаворита – нужно использовать небольшие коэффициенты букмекеров, чтобы риск проигрыша был минимальным;

стратегия «Флэт», где ставится одна и та же сумма, которая ни от чего не зависит – на нее не влияют коэффициенты букмекеров.

Это далеко не самый полный список существующих стратегий, которые позволят использовать коэффициенты букмекеров с умом и просчитывать коэффициент ставки для увеличения гарантии обогащения. Так, например, для тех, кто выбирает экспресс стратегию, появился такой вариант как антиэкспресс.

При выборе этой стратегии пари будет считаться выигранным даже при проигрыше хотя бы одного события из экспресса. Но в этом случае необходимо внимательно изучать коэффициенты букмекера, чтобы ничего не перепутать.

Коэффициенты букмекеров и маржа

У любой букмекерской конторы есть своя маржа, которая заранее закладывается и влияет на коэффициент ставки. Стандартная маржа составляет от 1 до 4 процентов на главные исходы популярных пари, а средняя обычно может быть от 6 до 10%.

Коэффициент ставки

Профессиональные игроки хорошо понимают, что вероятность прибыли напрямую зависит от того, каким в итоге является коэффициент ставки.

Выражаясь доступным языком, коэффициент ставки – это букмекерский взгляд на исход события, только в числовом обозначении. Оглядываясь на коэффициенты букмекеров, просчитывается предполагаемый выигрыш. Нужно учитывать, что котировки во многих странах могут совершенно по-разному обозначаться. Самыми популярными вариантами считаются американский, английский и европейский коэффициенты букмекеров.

Чем они отличаются? Сейчас расскажем

1. Европейский коэффициент ставки

Европейские коэффициенты букмекеров уходит корнями во времена перехода букмекерского бизнеса во Францию. Первыми там появились конторы из Британии, затем стали открываться французские и немецкие БК. Для них английский коэффициент ставки показался неприемлемым, и появился новый европейский вариант.

С тех времен и до сегодняшнего дня это самый востребованный коэффициент ставки, который представляют все букмекеры мира. У некоторых он вообще единственный. Европейские коэффициенты букмекеров имеют десятичные значения – например, 1.76 или 3.78.

2. Английские коэффициенты букмекеров

Принято считать, что букмекерские конторы появились в Англии. Британский коэффициент остается востребованным до сих пор. Британский или английский коэффициент имеет дробные показатели. Запись коэффициента указывает на отношение выигрыша к самой ставке.

Для расчета английского коэффициента нужно числитель разделить на знаменатель, и к получившемуся добавить один. Так, например, английский коэффициент ставки 20/4 приравнивается к европейскому 6.0. Рассчитать коэффициент ставки можно как 20/4+1.

3. Американский кофф

Самыми сложными и редко применяемыми считаются американские коэффициенты букмекеров. Если вы анализируете коэффициент ставки, то учтите, что этот вариант записывается со знаками плюс и минус перед цифрами. Знак «+» или «-» дает понять, кто является фаворитом события. При этом статус фаворитов отмечается знаком «-».

Рассчитать американские коэффициенты букмекеров можно так: при коэффициенте (-105) нужно поставить 105 долларов, чтобы получить выигрыш 100. В привычной европейском варианте это будет 1.95, расчет выглядит так: 100/150+1=1.95.

По такому же принципу будет просчитываться положительный коэффициент ставки, например, (+110). Чтобы получить прибыль в сумме 110 долларов, нужно сделать ставку в размере 100 долларов. Пересчет на европейский коэффициент ставки: 100/110+1, что будет равно 1.9.

Какой ваш самый любимый коэффициент ставки и почему? Самое время поделиться в комментариях!

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