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Что такое домен сайта?

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Что такое домен сайта?

При создании сайта вебмастера очень часто сталкиваются с проблемой выбора доменного имени. Более того, некоторые молодые специалисты не до конца понимают значение этого определения, а также его функциональные особенности.

Определение понятия “доменное имя” простыми словами

Домен — это адрес сайта, расположенного на просторах сети Интернет. Чтобы посетить интернет-ресурс, пользователь должен знать его адрес. Именно так площадки выделяются среди огромного количества порталов, расположенных во всемирной паутине. При посещении конкретной страницы можно увидеть адресную строку, где прописан URL — это и есть индивидуальный адрес страницы. Чтобы интернет-страница работала и могла эффективно выполнять свои функции, владельцу нужно купить домен.

URL страницы состоит из нескольких частей, одна из них — это домен. Если его скопировать, а затем вставить в поисковую строку и перейти — клиент окажется на главной странице сайта. То есть доменное имя способно идентифицировать конкретный портал среди прочих площадок, сделать его узнаваемым.

Доменное имя: основные составляющие

Домен имеет несколько частей. Возьмем для примера svetlip.ru. В этом адресе есть следующие компоненты:

  • svetlip — это SLD (домен второго уровня), он расположен в самом начале;
  • ru — это TLD (домен первого уровня), очень часто єту часть адреса могут называть доменной зоной;
  • . — это RD (корневой или нулевой уровень домена), он разделяем первый и второй уровни.

Первый уровень может национальным или тематическим. Национальные варианты выглядят следующим образом:

  • ru — Россия.
  • ua — Украина.
  • de — Германия.
  • uk — Великобритания.
  • it — Италия.
  • tr — Турция.

Тематические домены выглядят следующим образом:

  • com — предварительно такой домен использовался исключительно для коммерческих страниц, но сейчас он доступен для всех страниц;
  • org — также изначально разрабатывался для коммерческих организаций, однако сейчас используется как открытый домен верхнего уровня;
  • edu — используется для сайтов, которые принадлежат образовательным учреждениям.

Существуют открытые доменные зоны — их могут использовать все пользователи, и закрытые — они предназначены для конкретных клиентов, организаций или определенной группы лиц.

Советы по выбору доменного имени

Выбор подходящего домена — непростое занятие. Предпочтение в пользу правильного варианта обеспечит успех и популярность сайта на просторах сети Интернет. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор:

  • Имя должно быть простым, легко читаться и хорошо запоминаться.
  • Доменное имя и название компании, организации должно быть созвучным.
  • Длина домена должна быть не более 63 символов.
  • Обязательный ориентир на целевую аудиторию.

Такие простые советы помогут подобрать адрес, который поможет сайту успешно продвигаться, быть узнаваемым.

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