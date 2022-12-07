Что такое домен сайта?

При создании сайта вебмастера очень часто сталкиваются с проблемой выбора доменного имени. Более того, некоторые молодые специалисты не до конца понимают значение этого определения, а также его функциональные особенности.

Определение понятия “доменное имя” простыми словами

Домен — это адрес сайта, расположенного на просторах сети Интернет. Чтобы посетить интернет-ресурс, пользователь должен знать его адрес. Именно так площадки выделяются среди огромного количества порталов, расположенных во всемирной паутине. При посещении конкретной страницы можно увидеть адресную строку, где прописан URL — это и есть индивидуальный адрес страницы. Чтобы интернет-страница работала и могла эффективно выполнять свои функции, владельцу нужно купить домен.

URL страницы состоит из нескольких частей, одна из них — это домен. Если его скопировать, а затем вставить в поисковую строку и перейти — клиент окажется на главной странице сайта. То есть доменное имя способно идентифицировать конкретный портал среди прочих площадок, сделать его узнаваемым.

Доменное имя: основные составляющие

Домен имеет несколько частей. Возьмем для примера svetlip.ru. В этом адресе есть следующие компоненты:

svetlip — это SLD (домен второго уровня), он расположен в самом начале;

ru — это TLD (домен первого уровня), очень часто єту часть адреса могут называть доменной зоной;

. — это RD (корневой или нулевой уровень домена), он разделяем первый и второй уровни.

Первый уровень может национальным или тематическим. Национальные варианты выглядят следующим образом:

ru — Россия.

ua — Украина.

de — Германия.

uk — Великобритания.

it — Италия.

tr — Турция.

Тематические домены выглядят следующим образом:

com — предварительно такой домен использовался исключительно для коммерческих страниц, но сейчас он доступен для всех страниц;

org — также изначально разрабатывался для коммерческих организаций, однако сейчас используется как открытый домен верхнего уровня;

edu — используется для сайтов, которые принадлежат образовательным учреждениям.

Существуют открытые доменные зоны — их могут использовать все пользователи, и закрытые — они предназначены для конкретных клиентов, организаций или определенной группы лиц.

Советы по выбору доменного имени

Выбор подходящего домена — непростое занятие. Предпочтение в пользу правильного варианта обеспечит успех и популярность сайта на просторах сети Интернет. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор:

Имя должно быть простым, легко читаться и хорошо запоминаться.

Доменное имя и название компании, организации должно быть созвучным.

Длина домена должна быть не более 63 символов.

Обязательный ориентир на целевую аудиторию.

Такие простые советы помогут подобрать адрес, который поможет сайту успешно продвигаться, быть узнаваемым.