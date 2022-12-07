Что такое домен сайта?

При создании сайта вебмастера очень часто сталкиваются с проблемой выбора доменного имени. Более того, некоторые молодые специалисты не до конца понимают значение этого определения, а также его функциональные особенности.
Определение понятия “доменное имя” простыми словами
Домен — это адрес сайта, расположенного на просторах сети Интернет. Чтобы посетить интернет-ресурс, пользователь должен знать его адрес. Именно так площадки выделяются среди огромного количества порталов, расположенных во всемирной паутине. При посещении конкретной страницы можно увидеть адресную строку, где прописан URL — это и есть индивидуальный адрес страницы. Чтобы интернет-страница работала и могла эффективно выполнять свои функции, владельцу нужно купить домен.
URL страницы состоит из нескольких частей, одна из них — это домен. Если его скопировать, а затем вставить в поисковую строку и перейти — клиент окажется на главной странице сайта. То есть доменное имя способно идентифицировать конкретный портал среди прочих площадок, сделать его узнаваемым.
Доменное имя: основные составляющие
Домен имеет несколько частей. Возьмем для примера svetlip.ru. В этом адресе есть следующие компоненты:
- svetlip — это SLD (домен второго уровня), он расположен в самом начале;
- ru — это TLD (домен первого уровня), очень часто єту часть адреса могут называть доменной зоной;
- . — это RD (корневой или нулевой уровень домена), он разделяем первый и второй уровни.
Первый уровень может национальным или тематическим. Национальные варианты выглядят следующим образом:
- ru — Россия.
- ua — Украина.
- de — Германия.
- uk — Великобритания.
- it — Италия.
- tr — Турция.
Тематические домены выглядят следующим образом:
- com — предварительно такой домен использовался исключительно для коммерческих страниц, но сейчас он доступен для всех страниц;
- org — также изначально разрабатывался для коммерческих организаций, однако сейчас используется как открытый домен верхнего уровня;
- edu — используется для сайтов, которые принадлежат образовательным учреждениям.
Существуют открытые доменные зоны — их могут использовать все пользователи, и закрытые — они предназначены для конкретных клиентов, организаций или определенной группы лиц.
Советы по выбору доменного имени
Выбор подходящего домена — непростое занятие. Предпочтение в пользу правильного варианта обеспечит успех и популярность сайта на просторах сети Интернет. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор:
- Имя должно быть простым, легко читаться и хорошо запоминаться.
- Доменное имя и название компании, организации должно быть созвучным.
- Длина домена должна быть не более 63 символов.
- Обязательный ориентир на целевую аудиторию.
Такие простые советы помогут подобрать адрес, который поможет сайту успешно продвигаться, быть узнаваемым.