Что лучше при съеме квартиры — своя мебель или владельца?

Днепр входит в пятерку городов Украины с наибольшим количеством жителей. Областной центр привлекателен как в плане работы, так и для тех кто собирается учиться или приятно провести время.

Поэтому периодически возникает вопрос как снять квартиру Днепр город, который предлагает множество вариантов недвижимости. И часть предложений среди квартир меблирована, а часть нет. Для кого могут быть актуальны подобные варианты? Разбираемся вместе с специалистами Country.ua.

Преимущества меблированной квартиры

Минимальная меблировка подразумевает наличие:

одного или нескольких спальных мест;

комода или шкафа для хранения вещей;

стола для работы и приема пищи;

стульев;

кухонной мебели.

Наличие прочей мебели опционально и зависит от конкретного предложения. Дополнительно могут использоваться серванты, тумбы, журнальные столики. Подобные варианты актуальны для тех, кто только приехал в город, например на учебу или выходные, и просто не владеет собственной мебелью. Подобные варианты позволяют разместиться с комфортом в максимально короткие сроки и не волноваться, что в случае переезда что-то может сломаться или потеряться.

Кому может понадобиться квартира без мебели?

Среди актуального рынка предложений также встречаются и варианты с минимальной комплектацией или вовсе без мебели. Подобные варианты актуальны для тех, кто уже давно арендует квартиры и дома, например:

рабочие;

фрилансеры;

семьи.

В таком случае арендаторы обзаводятся необходимым комплектом вещей и необходимой мебелью. Наличие другой в квартире только создает дискомфорт. Дополнительное преимущества, отсутствие мебели в квартирах помогает добиться небольшой скидки у владельца, что позволяет сэкономить в процессе предварительного соглашения.

Но существуют исключения, когда пустующую квартиру договариваются заставить мебелью в счет аренды. Именно поэтому найти подходящий вариант вне зависимости от предпочтений и необходимости не составляет труда.