Чому електротранспорт користується попитом?

Якщо ви не хочете довго стояти в пробках, або їздити в громадському транспорті, варто подумати про перехід на більш сучасний метод пересування. Електровелосипеди та електросамокати стали досить популярними, особливо в військовий час, коли потрібно швидко доїхати і зекономити на бензині.

Вони дозволяють без зусиль добратись на роботу, використовуються для доставки їжі, побутових та інших цілей. Розглянемо що особливого у самоката та байка з електромотором та їх переваги.

Переваги електровелосипедів

Купуючи велосипед з електромотором ви отримаєте надійний двоколісний транспорт, на якому можна їздити без пробок. До інших його переваг відносяться:

Можливість вільно маневрувати в трафіку без обмежень і розвивати швидкість від 25 км/годину.

Не має необхідності реєструвати і отримувати на нього права.

Екологічність і тиха робота.

Можна використати в якості звичайного велосипеда.

Відсутність втоми навіть після багатогодинної їзди.

Обираючи велосипед, потрібно шукати не бюджетну ціну, а високу якість виготовлення та збирання з гарантією від виробника. В першу чергу варто визначитись із типом байка, вибір якого буде залежати від місця і стилю їзди. Міські моделі побудовані за зразком традиційного голландського велосипеда, дуже популярного останнім часом у нашій країні. Вони ідеально підходять як для відпочинку у вихідні дні, так і для щоденних поїздок на роботу. Гірські моделі призначені для перетнутої місцевості, крутих підйомів і спусків, хоча й на рівному асфальті вони теж їздять досить непогано. Також є гібридні варіанти і компактні складні моделі.

Перед тим, як купити електровелосипед, варто розрахувати максимальну відстань, яку планується за день пройти. Саме від неї буде залежати значення ємності акумулятора. Часто обирають АКБ з ємністю 10 – 15 Ач, при цьому сама напруга – 35-50V. Рама має бути не дуже важкою, тому що сам електромотор теж має певну вагу. Під час руху по жвавій трасі кожен велосипедист повинен подавати відповідні сигнали руками перед тим, як зупинитися або повернути. Також слід досконало вивчити дорожні знаки.

Особливості електросамокатів

Електросамокат – оптимальне рішення для міста та зручна альтернатива велосипеду, адже навіть після довгої поїздки у вас не буде потреби терміново прийняти душ. Багато калорій спалювати на ньому не вдасться, проте розробники запевняють, що електросамокат створили не для спорту чи розваги. Це повноцінний гарний транспорт, який цілком може замінити автомобіль. До того ж вам не доведеться шукати місце на парковці біля офісу: самокат можна просто покласти під робочий стіл. Залежно від рівня зручності розрізняють складні та стаціонарні конструкції. Складна модель підійде для любителів далеких поїздок. Похідним варіантам віддають перевагу любителі велосипедного туризму, який передбачає подолання довгих дистанцій, часто багатоденних. Діаметр колеса залежатиме від умов їзди електро транспорта та типу дорожнього покриття.

Електросамокат може мати різний показник запасу ходу. Він залежатиме від ваги байка, потужності мотор-колеса, умов та місцевості, максимальної швидкості. Велика швидкість впливає на те, як довго служитиме батарея. Це робить самокат більш важчим, що може вплинути на керованість. На зарядку часто витрачається 8-10 годин. Обираючи електро транспорт, потрібно враховувати такі характеристики:

тип і якість гальм;

характеристики всіх коліс;

потужність двигуна;

вага і габарити конструкції.

Якщо плануються поїздки виключно по асфальту, можна обирати колеса з діаметром до семи дюймів. Відмінно подолають перешкоди на вітчизняних дорогах тільки 8-10 дюймові варіанти. Чим легше самокат з електромотором, тим менше він здатен проїхати на одному заряді і менше буде сам діаметр коліс. Транспорт із електромотором вимагає постійної уваги до себе. Перед тим як виїхати, потрібно перевірити стан покришок та рівень тиску в них, вони мають бути накачані, рівень зарядки акумулятора, справність перемикання передач, налаштування і стан гальм.

Електро транспорт потрібно правильно заряджати, на це може знадобитися від 4 до 6 годин, залежно від моделі. Підліткам і охочим неспішно кататись по місту підійде самокат з двигуном потужністю до 250 Вт. Він менше витрачає енергію і досить плавно їде. Любителям поганяти варто придивитись до варіантів від 250 Вт. Кожному велосипедисту потрібно дотримуватися правил їзди на електровелосипеді. Вони допоможуть зберегти не лише сам транспорт, а й здоров’я райдера.

Виробники техніки з електромотором щодня створюють нові моделі, які відрізняються за ціною, конструкцією та функціоналом. Для тих, хто хоче йти в ногу з часом і скрізь встигнути, електросамокат або велосипед стане кращим подарунком.