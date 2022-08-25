Буллинг – это социальная агрессия, включающая публичные оскорбления, угрозы или унижения в вербальной форме. В результате исследований было выявлено, что его жертвами могут стать не только школьники, но и взрослые члены общества. Согласно статистике, 31% жителей США подвергаются публичным оскорблениям, в том числе на рабочем месте.

Каковы причины феномена

Психологи выделяют несколько причин, вследствие которых в трудовом коллективе имеет место буллинг. Основными из них можно назвать

культурный уровень организации;

организацию рабочего процесса;

загруженность сотрудников;

конкуренцию.

Кроме этого, другими причинами могут стать наличие корпоративных конфликтов или предпочтения, например игра в слоты онлайн бесплатно.

Использующие приемы буллинга люди, как правило, преследуют одну цель: таким способом они хотят либо самоутвердиться, либо показать свое превосходство над психологически более слабым оппонентом. Также они могут прикрывать таким поведением свою закомплексованность. Некоторые таким образом стараются замаскировать свое неумение наладить отношения с сослуживцами.

Негативное влияние такого поведения на других людей очевидно. Жертвы публичных унижений могут страдать от депрессии, испытывать бессонницу или постоянно находиться в стрессовом состоянии. Вследствие этого страдает эффективность труда, постоянно присутствует неудовлетворенность результатами своей работы, а сам процесс труда становится в тягость. Помимо психологических неудобств, люди, подвергающиеся буллингу, зачастую испытывают непрекращающиеся головные или спинные боли.

Буллинг в сети

В последнее время особое распространение получил так называемый кибербуллинг, то есть психологическое воздействие в сети Интернет. Он активно используется не только рядовыми пользователями соцсетей, но и высокопоставленными политиками для достижения своих целей. Уровень развития технологий открыл возможность применять для унижения человека различные автоматические программы или боты, фейковые материалы, а также обычные посты.

Кроме этого, буллинг политиками и представителями шоу-бизнеса создает у молодежи, которая особо впечатлительна, искаженное восприятие моделей поведения. В конечном итоге это может привести к неосознанному усилению агрессии. Чтобы исправить ситуацию в обществе, очень важно знать причины буллинга и его последствия.