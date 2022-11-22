Брендовані пакети з логотипом – «обличчя» вашого підприємства!

Крафтові пакети з логотипом є інструментом, який призначений для того, щоб доносити важливу інформацію клієнтам та діловим партнерам вашого підприємства. Така поліграфічна продукція – це невід’ємна частина іміджу підприємств майже у всіх сферах діяльності.

Якість пакетів та дизайн відіграють важливу роль

Для того, щоб пакети ефективно привертали увагу потенційних клієнтів, друк необхідно здійснювати на папері гарної якості, який є приємним на дотик. При використанні технології кольорового друку оптимально обмежитись кольорами, характерними для вашої компанії. Надто яскраві кольорові контрасти можуть знизити ефект від надрукованої інформації. Типографія Gift-K пропонує лише якісні пакети та дуже серйозно ставиться до процесу нанесення на них логотипів й іншої важливої інформації про ваше підприємство.

Багато людей вважають брендовану поліграфічну продукцію з логотипом та контактними даними компанії надмірністю чи зайвою витратою, оскільки за допомогою інтернет-ресурсів можна знайти практично будь-яку інформацію про товари чи послуги, які цікавлять. Ця думка є помилковою. Якісно розроблений дизайн пакету – це коли на ньому розміщується певна ділова інформація та «нотки» реклами залучення клієнтів. Через пошук у Мережі людина може зупинити увагу на ваших конкурентах. А коли ви залучаєте клієнтів до повторних придбань саме завдяки брендованій упаковці, це працює на вас.

Приміром, людина вже придбала товар у вашій крамниці. Коли ви пакуєте цей товар до стильно оформленого пакета, то інформація на ньому потрапляє до поля зору та фокусу уваги. Вона закарбовується у пам’яті на несвідомому рівні. І ось згодом настає такий момент, коли ця людина знову потребує такого товару. Символіка вашої компанії пригадується їй у першу чергу. І якщо товар був дійсно якісним, вона залюбки знову йде до вашої крамниці та робить повторну покупку. Саме так працює якісно зроблена брендована поліграфія.

Зазвичай логотип компанії наноситься на пакети за допомогою технології кольорового або чорно-білого офсетного друку. У великій кількості випадків на папері відображаються контакти компанії, а не лише її лого.

Офсетний друк фірмових бланків має безліч переваг над іншими технологіями, які використовуються для цієї мети. У числі плюсів важливо відзначити такі аспекти, як:

прийнятна вартість;

виготовлення якісної друкованої продукції у великих обсягах.

Якщо потрібно розповісти про цю та інші технології друку, які можуть бути використані, то фахівці типографії Гіфт-К з радістю нададуть таку інформацію та допоможуть обрати варіант, відповідно до побажань та бюджету клієнта.

Переваги компанії Gift-K

Звернувшись до згаданої типографії, ви зможете замовити якісний друк поліграфічної продукції за прийнятною вартістю. Її майстри мають великий досвід у цій сфері діяльності та готові запропонувати клієнтам крафт-пакети з логотипом та інші варіанти брендованої поліграфії в естетичному та оригінальному дизайні.

Серед переваг, які забезпечуються споживачам, варто зазначити:

Лояльність цінової політики. Співпрацювати з цією типографією вигідно та комфортно у контексті розумної й обґрунтованої вартості послуг.

Виконання замовлень із дотриманням обумовлених вимог та строків. Фахівці з повагою ставляться до визначеного з замовниками дедлайну.

Виготовлення пакетів з лого за допомогою актуальних сучасних технологій, які допомагають досягти високої якості.

Потрібно замовити виготовлення пакетів з логотипом, які стильно виглядатимуть та посилюватимуть імідж вашого бізнесу? Скориставшись послугами фахівців типографії Гіфт-К, ви зможете бути впевненими в якості пакетів, які купуєте та ефективності їх подальшого використання для розвитку та підвищення рівня упізнаваності вашого підприємства. Тож не втрачайте таку чудову можливість.