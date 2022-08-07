Зарегистрировавшись в Vbet БК, можно заключать пари на спортивные и неспортивные события, участвовать в турнирах и акциях. Бонусная программа обновляется регулярно, но подарки для новичков есть всегда. В 2022 году букмекер выдает новым клиентам из Украины до 50 EUR в виде фрибетов.

Vbet: бонус за регистрацию — требования

Участвовать в Приветственной акции могут только новые и зарегистрированные посетители букмекерской конторы. Минимальный возраст пользователя для открытия учетной записи — 18 лет. Обмануть букмекера не выйдет — в список условий промо-кампании входит верификация личности.

Других требований к беттерам БК Vbet Ukraine не предъявляет. Если ранее вы не регистрировались на официальном сайте, в мобильном приложении и на зеркалах конторы, то можете оформлять аккаунт прямо сейчас. Процедура бесплатная и быстрая.

БК Vbet: регистрация — основные этапы

Клавиша «Регистрация» располагается в верхнем правом углу экрана. Для создания учетной записи, предоставьте достоверную информацию:

Адрес электронной почты;

Страна проживания.

Дополнительно нужно придумать сложный пароль для Личного кабинета Vbet (вход впоследствии будет производиться с помощью него и логина). А также определить вид валюты для открытия счета. В списке нет гривен, но присутствуют евро и доллары. При пополнении баланса, например, с «гривенной» банковской карты, конвертация валют будет автоматической.

Букмекер Vbet: бонус для новичков — условия

Чтобы заработать Приветственное поощрение, необходимо:

Пройти регистрацию, заполнить все данные профиля и завершить верификацию. Если вы выполняете процедуры со смартфона, для удобства советуем у БК Vbet Ukraine скачать приложение на телефон. Для идентификации, в Персональном кабинете в разделе «Подтвердить аккаунт» нужно загрузить фото/скан удостоверения личности (ID карта, паспорт). Обязательно дождитесь окончания проверки копий документов. На это уйдет не больше дня. Заключить с Vbet БК пари вида экспресс в прематче или лайве. В карточке должно находиться не менее 3 исходов. Коэффициент каждого события должен быть не менее 1.50. Общая сумма ставки — 5 евро и более.

При выполнении обоих условий, букмекерская контора подарит 2 фрибета. Ценность каждого призового купона для беспроигрышных ставок на спорт может составить 25 евро. Величина подарка зависит от ставки — ее сумма увеличивается Vbet (зеркало или официальный сайт, неважно) на 100%.

Дополнительные правила акции:

Второй бонус приходит после расчета пари, совершенного с первым фрибет-купоном;

Призовые баллы можно использовать для проведения ставок без ограничений со стороны БК Vbet Украины (сайт, зеркало). Доступны любые лайв и прематч события со всеми коэффициентами;

На заключение пари с фрибетами отводится 5 дней. Срок отсчитывается с момента появления купонов в Личном кабинете. Чтобы не пропустить поступление бонуса, можно у Vbet скачать мобильное приложение на телефон.

Участвовать в Приветственной промо-кампании разрешается один раз. Дублирование аккаунта с указанием неверных данных бессмысленно из-за необходимости проходить верификацию. Подтвердить недостоверные сведения не получится.

Важно: клиенты, выбравшие акцию «Кэшбэк» (возврат части проигранных ставок), не могут воспользоваться этим спецпредложением.

Источник: http://kstati.dp.ua/sport/sportivnye-stavki-osobennosti-rekomendacii-vybor-bk