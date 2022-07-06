Бездепозитные бонусы, их плюсы

Бездепозитный бонус – денежная сумма или количество бесплатных вращений, которые начисляются игроку сразу после регистрации. Для онлайн казино Чемпион это дает постоянный приток новых клиентов, а игрокам возможность заработать реальные деньги и освоить азы.

Многие пользователи интернета сомневаются в такой щедрости казино, потому ищут в этом сразу подводные камни. Стоит отметить, что бездепозитные бонусы предлагают игроку попробовать новый продукт, а в своей основе не содержат никаких дополнительных обязательств. Зачастую профессиональные гемблеры когда-то начинали свою «карьеру» именно с игры на бесплатные бонусы.

Ключевые моменты бездепа и регистрация

Чтобы быстро и без проблем получить бездепозитные бонус, необходимо выполнить ряд условий:

только один аккаунт;

активация промо;

заполнение личного профиля;

подтверждение почты и номера;

отыгрыш выигрыша.

В среднем на регистрацию уходит около 3-х минут, а при возникновении проблем всегда можно обратиться за помощью в техподдержку.

Популярные способы получения бонусов

В каждом отдельно взятом казино есть своя политика лояльности к клиентам. При получении бонусов существует масса нюансов, которые необходимо знать новичку. Так, по способу получения бездепы выделяют:

требующие активации;

сразу после регистрации;

по номеру телефона;

по промо коду;

после верификации.

Основные виды бездепозитных бонусов

Все бездепозитные бонусы условно можно разделить на 3 вида:

Деньги. Преимущество реальных денег будет в том, что игрок получит возможность сам выбирать игру. Как правило, на счет поступает в районе $20-$30.

Бесплатные вращения. Считается сегодня наиболее популярной разновидностью бонуса. Фриспины ограничены слотами, а количество прокруток не может превышать 100.

Free Play. Характерен для зарубежных казино. Основное предназначение это создание первого позитивного образа в голове новичка и формирование привязанности. Более $1000 поступает под «слив», однако если игроку удается остаться в плюсе, то разницу он может обналичить.

Все ограничения по раздаче бонусов

По большей части, раздача бездепов выгодна больше казино, нежели игрокам. Это не только увеличивает прибыль, но и формирует узнаваемость торговой марки онлайн казино. При этом очень важно знать ограничительные меры и их принципы, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Это могут быть высокие коэффициенты отыгрыша или вообще отказ в выводе средств. Последнее может произойти по следующим причинам:

недостоверные данные;

отказ предоставить документы;

использование прокси;

повторная регистрация;

частично отыгранная ставка.

Главные плюсы бездепов

У бездепозитных бонусов есть ряд сильных положительных моментов:

тестирование без потерь, поиск чего-то нового;

получение бесплатных эмоций;

рационализация будущих расходов;

проработка тактики и стратегии;

шанс сорвать джек-пот.

Важно запомнить, что начисляется бонус только один раз. Повторные попытки регистрации закончатся плачевно, потому что администрация отслеживает все процессы, пресекая нарушителей регламента на корню. С другой стороны, некоторые онлайн казино сами часто раздают дополнительные бонусы самым активным и преданным клиентам. Иногда такие сюрпризы могут выпадать на тематические праздники. Например, в День Рождения или к Новому году. Говоря простыми словами, подобные бонусы служат приманкой для игроков, они также дают возможность взвесить все «за» и «против» перед началом игры на деньги. P.S. В любом случае решать вам.