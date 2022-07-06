Бездепозитные бонусы, их плюсы

Бездепозитный бонус – денежная сумма или количество бесплатных вращений, которые начисляются игроку сразу после регистрации. Для онлайн казино Чемпион это дает постоянный приток новых клиентов, а игрокам возможность заработать реальные деньги и освоить азы.
Многие пользователи интернета сомневаются в такой щедрости казино, потому ищут в этом сразу подводные камни. Стоит отметить, что бездепозитные бонусы предлагают игроку попробовать новый продукт, а в своей основе не содержат никаких дополнительных обязательств. Зачастую профессиональные гемблеры когда-то начинали свою «карьеру» именно с игры на бесплатные бонусы.
Ключевые моменты бездепа и регистрация
Чтобы быстро и без проблем получить бездепозитные бонус, необходимо выполнить ряд условий:
- только один аккаунт;
- активация промо;
- заполнение личного профиля;
- подтверждение почты и номера;
- отыгрыш выигрыша.
В среднем на регистрацию уходит около 3-х минут, а при возникновении проблем всегда можно обратиться за помощью в техподдержку.
Популярные способы получения бонусов
В каждом отдельно взятом казино есть своя политика лояльности к клиентам. При получении бонусов существует масса нюансов, которые необходимо знать новичку. Так, по способу получения бездепы выделяют:
- требующие активации;
- сразу после регистрации;
- по номеру телефона;
- по промо коду;
- после верификации.
Основные виды бездепозитных бонусов
Все бездепозитные бонусы условно можно разделить на 3 вида:
- Деньги. Преимущество реальных денег будет в том, что игрок получит возможность сам выбирать игру. Как правило, на счет поступает в районе $20-$30.
- Бесплатные вращения. Считается сегодня наиболее популярной разновидностью бонуса. Фриспины ограничены слотами, а количество прокруток не может превышать 100.
- Free Play. Характерен для зарубежных казино. Основное предназначение это создание первого позитивного образа в голове новичка и формирование привязанности. Более $1000 поступает под «слив», однако если игроку удается остаться в плюсе, то разницу он может обналичить.
Все ограничения по раздаче бонусов
По большей части, раздача бездепов выгодна больше казино, нежели игрокам. Это не только увеличивает прибыль, но и формирует узнаваемость торговой марки онлайн казино. При этом очень важно знать ограничительные меры и их принципы, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Это могут быть высокие коэффициенты отыгрыша или вообще отказ в выводе средств. Последнее может произойти по следующим причинам:
- недостоверные данные;
- отказ предоставить документы;
- использование прокси;
- повторная регистрация;
- частично отыгранная ставка.
Главные плюсы бездепов
У бездепозитных бонусов есть ряд сильных положительных моментов:
- тестирование без потерь, поиск чего-то нового;
- получение бесплатных эмоций;
- рационализация будущих расходов;
- проработка тактики и стратегии;
- шанс сорвать джек-пот.
Важно запомнить, что начисляется бонус только один раз. Повторные попытки регистрации закончатся плачевно, потому что администрация отслеживает все процессы, пресекая нарушителей регламента на корню. С другой стороны, некоторые онлайн казино сами часто раздают дополнительные бонусы самым активным и преданным клиентам. Иногда такие сюрпризы могут выпадать на тематические праздники. Например, в День Рождения или к Новому году. Говоря простыми словами, подобные бонусы служат приманкой для игроков, они также дают возможность взвесить все «за» и «против» перед началом игры на деньги. P.S. В любом случае решать вам.