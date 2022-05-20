Азартний бізнес, економіка та інші сфери країни — у чому взаємозалежність?

Не всі сприймають легалізацію ринку азартних ігор як позитивне явище. Багато хто вважає, що, крім розвитку лудоманії, від нього нічого іншого можна не чекати.

Але експерти спростовують думку скептиків, акцентуючи на тому, що ухвалення закону про легалізацію азартного бізнесу дозволить покращити економіку країни та сприятиме розвитку інших сфер. Як приклад можна взяти Україну, яка ухвалила це рішення у червні 2020 року. Подробиці – далі.

В Україні ринок азартних ігор тривалий час перебував під забороною. Це, на думку фахівців сервісу, на якому представлені огляди різних закладів, наприклад, Золотий Кубок, https://traditions.org.ua/casino/gold-cup , спричинило виникнення низки проблем. По-перше, збільшилася кількість нелегальних компаній, які обманним шляхом виманювали гроші у своїх клієнтів. По-друге, це спровокувало розвиток лудоманії, адже юзери безконтрольно користувалися послугами різних компаній, вносили гроші, і ніхто не звертав увагу на їхню залежність.

Після того, як Президент країни ухвалив закон про легалізацію азартного бізнесу, ці проблеми почали викорінюватися. Експерти відзначили низку переваг, які стосуються не лише гравців, а й країни загалом:

Вихід на український ринок міжнародних компаній, які надають азартні послуги. У користувачів з’явилася можливість безпечно проводити платежі та грати на майданчиках, які ведуть прозору діяльність. А ознайомитися із їхніми послугами вони тепер можуть на спеціалізованих сервісах, на яких представлений рейтинг онлайн-казино в Україні, наприклад, org.ua .

. Поповнення державної скарбниці грошима, отриманими від продажу ліцензій. Майже за 2 роки до неї було внесено понад 1,7 млрд. грн.

Розвиток благодійності. Багато компаній почали вкладати гроші в різні соціальні проєкти та створювати власні.

Що стосується впливу грального бізнесу на економіку країни та інші сфери, тут також вдалося досягти непоганих результатів. Оскільки для його повноцінного функціонування потрібна взаємодія з десятками інших постачальників товарів та послуг, в Україні почали активно розвиватися:

ринок нерухомості (компанії орендують різні офісні та інші приміщення для ведення наземної та онлайн-діяльності);

готельно-ресторанний бізнес (наземні заклади функціонують на базі готелів);

ринок праці (оператори наймають українських спеціалістів, зокрема маркетологів, економістів, айтішників, фінансистів);

туризм (скористатися послугами українських азартних закладів бажають не лише українські юзери, а й іноземці).

Зараз ринок азартних ігор в Україні переживає не найкращі часи через військові дії на території країни. Але експерти попри це прогнозують йому велике майбутнє. Якщо уряд врегулює низку відкритих питань, зокрема пов’язаних із оподаткуванням азартного бізнесу, на ньому з’являться десятки нових операторів та користувачів з різних країн. Також він приверне увагу іноземних інвесторів.

Підсумки

Азартний бізнес тісно пов’язаний не тільки з економікою країни, на території якої він розвивається, але і з іншими сферами. Тому його легалізація є позитивним явищем, що доведено на практиці.