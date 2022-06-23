Аналитики назвали основные тренды гемблинга в 2022 году

Два года назад правительство Украины легализовало все виды азартного игрового бизнеса: национальные лотереи, букмекерские компании, покер, казино, игровые автоматы, а также сегмент, ведущий свою деятельность в интернете.

Эксперты считают, что развитие интернет-сегмента в 2022 году будет ключевым трендом в данной отрасли, в большей мере из-за удобства использования, мобильности и инновационности игрового контента. Среди других трендов рынка аналитики называют привлечение новых клиентов через соцсети, чат-боты, мобильные приложения, дальнейшее развитие бонусных программ. Разберем детальнее каждый тренд.

Соцсети – новый инструмент коммуникации с клиентами

За два года с момента принятия профильного игорного закона удалось сделать многое, чтобы украинский рынок азартных развлечений соответствовал международным стандартам и правилам ведения игры. Конечно, остается еще много вопросов, которые требуют быстрого решения, как например, изменение налоговой политики. Но в плане качества контента можно говорить об успешном развитии сектора. Судя по статистике использования промокодов Mostbet bonuslar, игроки выбирают платформы не только по наличию лицензии, но и по характеристикам предлагаемого контента.

Поэтому помимо внедрения в работу разработок мировых провайдеров лицензированные операторы должны искать инновационные инструменты привлечения клиентов. В связи с этим в 2022 году операторы будут все чаще использовать для продвижения игровых ресурсов, ссылок на скачивание приложений таких как Mostbet indir, привлечения новых клиентов социальные сети (Instagram, Telegram, Twitter). По мнению аналитиков, это станет эффективным средством прямой коммуникации компании с клиентом.

Бонусные чат-боты и прочие тренды

В условиях полной диджитализации азартного бизнеса передовые игровые платформы используют соцсети как удобный ресурс по оповещению своих клиентов о выгодных бонусных акциях и последних обновлениях. Пользователям достаточно подписаться на telegram-канал, чтобы регулярно получать свежую информацию от конкретного оператора. Подобные каналы синхронизируются с контентом из официального сайта, включая бонусные предложения. Чат-бот помогает бетторам и игрокам получать разные подарки, выгодные фриспины и промокоды.

Еще один тренд 2022 года – игра с живыми дилерами. Это актуально и для операторов гемблинга, и для букмекеров.