Современные кроссовки для женщин должны соответствовать ряду критериев. Они должны быть комфортными в ношении, стильными внешне, долговечными и износостойкими. Производитель «Адидас» занимается производством действительно качественной мебели, которая понравится каждой женщине. А богатство выбора позволит обзавестись той моделью, которая будет действительно нравиться.

Достоинства кроссовок от «Адидас»

«Адидас» – тот производитель, который занимается производством обуви высокого качества. Они пригодятся для активных занятий спортом, ежедневных прогулок, романтических свиданий и так далее. К значимым достоинствам обуви Adidas для женщин относят:

твердый носок;

цельная подошва из полиуретана;

возможность съемных шипов при выборе спортивных бутсов;

применение технологии мембранного оснащения для того, чтобы тепло надежно сохранялось, а нога могла дышать;

высокий уровень комфорта ношения;

разнообразие продукции;

наличие упругих шнурков для крепких узлов.

Важный момент – женская обувь от «Адидас» проходит сертификацию, чтобы соответствовать мировым требованиям и гарантировать отличное качество. В производстве используют натуральные или качественные искусственные материалы, которые обеспечат длительную службу.

Какие особенности стопы стоит учесть?

Стоит учесть особенности стопы. Это позволит добиться максимального комфорта ношения, чтобы Adidas женские кроссовки нравились еще больше. Различают 3 биомеханических типа стопы:

Гиперпронация – опора с упором на внутреннюю часть стопы, стопа закручена внутрь более чем на 15°. Эта особенность чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Нейтральная пронация – равномерная поддержка стопы – стопа загибается внутрь ниже 15°. Супинация – чрезмерная опора на внешний край стопы, предотвращающая скручивание стопы внутрь.

Если у вас нейтральная пронация, то допустима носка разных типы обуви: от мягкой до нейтральной, минималистичной, то есть без амортизации. Для гиперпронации и супинации требуется обувь с большей амортизацией и поддержкой. На выбор типа амортизации также может влиять подъем стопы, который связан с биомеханическим типом, то есть типом скручивания стопы в момент ее контакта с землей. Но чтобы определить, нужно сделать тест в магазине, записать беговой шаг или попросить кого-нибудь понаблюдать за вами во время бега и определить тип.

Есть 3 типа подъема:

низкий;

нормальный;

высокий.

Все это нужно учитывать.

Что еще учитывать при подборе?

При выборе дополнительно рекомендуется учитывать другие нюансы. К основным относят:

размер;

внешний вид;

цветовая гамма;

модель;

предназначение;

личные пожелания.

Грамотный подход к подбору – гарантия того, что кроссовки «Адидас» для женщин удовлетворят по всем критериям, будут действительно радовать. А комбинировать их можно практически с любыми предметами одежды с учетом стилистики и цветовой гаммы.

Большой выбор возможных вариантов ждет покупателей в интернет-магазине по адресу https://idealsport.com.ua/ru/. Помимо внушительного разнообразия моделей, женщины могут рассчитывать на безупречное качество, отличный внешний вид и доступные цены. Гарантия оригинальности и быстрая отправка заказа по указанному адресу позволяет повысить комфорт сотрудничества.