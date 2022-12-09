6 самых доступных и всемирно известных автоаукционов Америки

Машины в широком ассортименте и по доступным ценам предложены на популярных аукционах США. Превалирующее количество автотранспорта с внешними дефектами. Поврежденный бампер, багажник или крыло не столь явно бросаются в глаза.

Однако ценник из-за внешних изъянов существенно снижен. Покупку авто из США лучше организовать с опытными посредниками, например, компанией Carfast.express, с условиями работы которой можно ознакомиться на сайте.

ТОП-6 автомобильных аукционов США

Созвездие популярнейших американских площадок для выбора транспортных средств:

Manheim;

ADU;

TRA;

E-BAY.

Популярность аукциона Копарт с годами в Америке только крепнет. Здесь имеют дело с дилерами, частными лицами. Каждый желающий может пройти определенную процедуру сотрудничества с аукционом и поучаствовать в торгах, выкупить понравившуюся модель. Так как доступ к лотам может быть у каждого, многие покупатели выкупают за бесценок сильно поврежденные в дорожных авариях машины, ремонтируют их и в несколько раз дороже предлагают снова на продажу. Таких покупок лучше избегать. Поэтому перед торгами историю лота проверяют по специальным базам данных.

Еще один из добропорядочных аукционов Америки – IAAI (Insurance). К этому автоаукциону особое отношение. Торгуют машинами на этой площадке юридические лица, которые несут больше ответственности за свою деятельность, нежели частные лица. Машины продают банки, страховые компании, которым нет смысла скрывать информацию от покупателя. С такими продавцами связываться безопасней всего.

Новые и целые подержанные машины предложены на закрытом аукционе Manheim. Украинцам покупать автотранспорт на аукционе Манхейм невыгодно, так как машины в хорошем состоянии и стоят они соответственно. Зато автомобиль практически без изъянов, готов к эксплуатации и не придется вкладываться в ремонт после доставки домой.

Один из крупнейших американских аукционов ADU. Здесь продают подержанные авто и покупают новую автотехнику. Автолюбителей этот аукцион привлекает оптимальными расценками и очень выгодными условиями покупок. С каждым днем на Auction Direct Usa автолюбители обращают все больше внимания.

Восстановленные после дорожных аварий автомобили продают на аукционе TRA. Машины стоят приемлемо, но уже в хорошем состоянии. Поэтому спрос на автотехнику этого аукциона всегда высокий. Площадка Total Resource Auction гарантирует огромнейший ассортимент и качественный ремонт автотехники. Если понравится какая-либо модель, важно посмотреть дату, когда лот выставлен на продажу. На машины после ДТП подготовка документов занимает около 30 дней.

Перед покупкой автомобиля из США рекомендуем обязательно сделать проверку авто по вин коду, купить отчеты carfast, autocheck. Изучите Вин Код и всю информацию по нему. Проверка авто поможет вам избежать проблем в будущем.

Разнообразную технику на продажу выставляет аукцион E-BAY. Автомобили, мототехнику, снегоходы, моторки и комплектующие. Технику перед покупкой проверяют, как и продавца, могут торговать мошенники. Продажей занимаются частники и дилеры.