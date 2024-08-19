Унікального заповідника «Асканія-Нова» вже фактично немає – Херсонська ОВА

Заповідника «Асканія-Нова» вже фактично не існує. Росіяни знищили його, вивізши звідти більшу частину тварин.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Покудіін також підтвердив інформацію стосовно того, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально, – зазначив посадовець

Що відомо про заповідник “Асканія-Нова”

Біосферний заповідник “Асканія-Нова” неподалік Каховки в Херсонській області був унікальним не лише для України, а й для всієї Європи.

Заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку приймала близько 140 000 туристів. Територія заповідника складала площу понад 33 000 гектарів, де зберігались унікальні види рослин і тварин.

Цілинний степ „Асканія-Нова” – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг, – має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність.

Серед заповідних об’єктів України біосферний заповідник «Асканія-Нова» посідає особливе місце, адже історія заповідання його території нараховує близько 110 років. Багатий землевласник Фрідріх Фальц-Фейн у 1898 році у своєму родовому маєтку за власною ініціативою першим у світі вилучив з господарського використання ділянку своїх угідь, яка стала праядром теперішнього найбільшого в Європі (11054 га) заповідного типчаково-ковилового степу.

Тваринний світ заповідного степу, в основному, зберігав свою аборигенну фауну, за винятком крупних видів ссавців та птахів. Тут зустрічалися типові мешканці степового ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-русак, мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна лисиця, степовий тхір, ласка.

У густому травостої мешкали не менше 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року зустрічалося більше 270 видів птахів, з яких 107 видів залишалися на гніздування.

На території Великого Чапельського поду в умовах, наближених до природних, утримувалися табуни диких копитних з різних континентів. Тут протягом усього року мешкали бізони, сайгаки, лань європейська, коні Пржевальського, туркменські кулани, благородні олені, кафрські буйволи.

Влітку сюди випускали стадо антилоп канна, гну та нільгау, зебр та вихідців з далекої Індії – гаялів. Ближче до осені в центрі поду збиралася велика кількість перелітних птахів: різні види качок, багатотисячні зграї журавлів, сірих гусей, куликів.

У заповіднику працював зоопарк, де були зібрані птахи та тварини майже з усіх країн світу, а також мальовничий ботанічний сад з величезною кількістю штучних ставків, де представлені дерева та кущі усіх кліматичних зон Землі.

Приблизно о 9 ранку 24 лютого 2022 року територія “Асканії-Нової” опинилася під контролем ворога. За час окупації на території заповідника відбулись десятки пожеж. Також неодноразово повідомлялось про те, що російські загарбники масово вивозять тварин, а на рештки, які їм не вдається зловити, влаштовують так зване “сафарі” – тобто, вбивають.