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Унікального заповідника «Асканія-Нова» вже фактично немає – Херсонська ОВА

Автор -
Журналіст
Унікального заповідника «Асканія-Нова» вже фактично немає – Херсонська ОВА

Заповідника «Асканія-Нова» вже фактично не існує. Росіяни знищили його, вивізши звідти більшу частину тварин.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Покудіін також підтвердив інформацію стосовно того, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально, – зазначив посадовець

Що відомо про заповідник “Асканія-Нова”

Унікального заповідника «Асканія-Нова» вже фактично немає – Херсонська ОВА

Біосферний заповідник “Асканія-Нова” неподалік Каховки в Херсонській області був унікальним не лише для України, а й для всієї Європи.

Заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку приймала близько 140 000 туристів. Територія заповідника складала площу понад 33 000 гектарів, де зберігались унікальні види рослин і тварин.

Цілинний степ „Асканія-Нова” – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг, – має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність.

Серед заповідних об’єктів України біосферний заповідник «Асканія-Нова» посідає особливе місце, адже історія заповідання його території нараховує близько 110 років. Багатий землевласник Фрідріх Фальц-Фейн у 1898 році у своєму родовому маєтку за власною ініціативою першим у світі вилучив з господарського використання ділянку своїх угідь, яка стала праядром теперішнього найбільшого в Європі (11054 га) заповідного типчаково-ковилового степу.

Тваринний світ заповідного степу, в основному, зберігав свою аборигенну фауну, за винятком крупних видів ссавців та птахів. Тут зустрічалися типові мешканці степового ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-русак, мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна лисиця, степовий тхір, ласка.

У густому травостої мешкали не менше 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року зустрічалося більше 270 видів птахів, з яких 107 видів залишалися на гніздування.

На території Великого Чапельського поду в умовах, наближених до природних, утримувалися табуни диких копитних з різних континентів. Тут протягом усього року мешкали бізони, сайгаки, лань європейська, коні Пржевальського, туркменські кулани, благородні олені, кафрські буйволи.

Унікального заповідника «Асканія-Нова» вже фактично немає – Херсонська ОВА

Влітку сюди випускали стадо антилоп канна, гну та нільгау, зебр та вихідців з далекої Індії – гаялів. Ближче до осені в центрі поду збиралася велика кількість перелітних птахів: різні види качок, багатотисячні зграї журавлів, сірих гусей, куликів.

У заповіднику працював зоопарк, де були зібрані птахи та тварини майже з усіх країн світу, а також мальовничий ботанічний сад з величезною кількістю штучних ставків, де представлені дерева та кущі усіх кліматичних зон Землі.

Приблизно о 9 ранку 24 лютого 2022 року територія “Асканії-Нової” опинилася під контролем ворога. За час окупації на території заповідника відбулись десятки пожеж. Також неодноразово повідомлялось про те, що російські загарбники масово вивозять тварин, а на рештки, які їм не вдається зловити, влаштовують так зване “сафарі”  – тобто, вбивають.

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