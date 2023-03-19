Захистити Чернігівщину від обстрілів – в ЗСУ розробили план

Захистити Чернігівщину від обстрілів, яким регулярно піддається прикордоння області, планують Збройні Сили України, передає НСН.

Від російських обстрілів потерпають 34 населені пункти Чернігівської області. У Збройних силах України визначили конкретні заходи для захисту місцевих жителів від ворожих ударів.

Про це командування Об’єднаних сил ЗСУ повідомило в Телеграмі з посиланням на свого командувача Сергія Наєва, передає Укрінформ.

Так, під час спільної наради з головою Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеславом Чаусом командувач наголосив, що головним завданням є, зокрема, безпека громадян.

Також, за його словами, люди мають відчувати, що військове командування й органи державної влади на місцях точно захистять їх у разі будь-яких загроз.

“Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів наносити вогневе ураження по цивільних об’єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордонні Чернігівщини, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо в подальшому втілювати в життя”, — заявив Наєв

Як захистити Чернігівщину від обстрілів, обговорили на нараді: відео

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