Де загинула Амеліна і ще 12 людей: ворожий навідник на «RIA PIZZA» отримав довічне

Ворожий навідник, який скерував російську зброю на кафе «RIA PIZZA» У Краматорську, отримав довічне. Нагадаємо, це заклад, де загинула Амеліна – відома українська письменниця, і ще 12 людей.

Навідника ракети на кафе в Краматорську, від якої загинула Вікторія Амеліна і ще 12 людей, засудили до довічного ув’язнення. Зрадником виявився мешканець Краматорська.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд встановив, що чоловік був завербований для виконання завдань на користь держави-агресора. 27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування вв мвс днр». Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у «RIA PIZZA» в м. Краматорську.

Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав 2 відео, які одразу надіслав співрозмовнику.

Через деякий час після відправки записів по цьому закладу представники рф нанесли удар з ОТРК «Іскандер M», внаслідок чого загинуло 13 людей та поранено 64.

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