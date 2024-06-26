Заборонено зупинятися на узбіччі: нові жорсткі обмеження у прикордонні

Введено нові жорсткі обмеження у прикордонні, а саме – у Закарпатській області.

Про них повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передають Новини України – НСН.

Зазначається, що введення таких обмежень обумовлено посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також з метою запобігання правопорушенням у прикордонні. Вони введені наказом начальника Чопського прикордонного загону у відповідності до чинного законодавства та діятимуть тимчасово – до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Де діють нові обмеження

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені у прикордонній смузі в межах таких територіальних громад Ужгородського району:

Костринської,

Великоберезнянської,

Дубриницько-Малоберезнянської,

Оноківської,

Холмківської,

Сюртівської,

Чопської територіальних громад Ужгородського району.

Нові обмеження у прикордонні: список

У межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:

Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби – з 22.00 до 05.00.

Увага! Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.

Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.

Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.

Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку.

Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

На кого не поширюються заборони

Зазначається, що дія обмежень не поширюється на:

посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту,

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,

працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.

Нагадаємо, раніше аналогічні обмеження ввели на території інших громад: ДПСУ запровадила нові обмеження у Закарпатській області – подробиці