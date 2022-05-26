25 травня Запоріжжя зазнало ракетної атаки ворога. З’явилося відео моменту влучання ворожої ракети у ТРЦ в Запоріжжі, передає NNS, посилаючись на місцеве видання Акцент.

Ракета влучила в торгівельно-розважальний центр «Аврора» в центрі Запоріжжя. Руйнувань зазнав поверх, де знаходилися кінотеатр і кафе. Про це повідомив генеральний директор торговельного центру Валентин Сотніков.

«Його майже не існує. Великі руйнування, але жертв немає. Людей не було в приміщенні. Сама будівля торгового центру ціла, коробка ціла, але всередині дуже значні руйнування, потрібно багато грошей, щоб усе відновити», — зазначив він.

За його словами, в останній час ТЦ не працював через плановий ремонт у супермаркеті, розташованому на першому поверсі, але більшість магазинів були наповнені товаром.

Також постраждали магазини, розташовані поблизу ТЦ та квартири в багатоповерхівках.

У мережі власник кафе Артур Гатунок опублікував момент влучання ракети.

Фото: https://www.ucsc.org.ua/