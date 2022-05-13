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Нагадаємо, Скадовськ було окуповано у перші ж дні повномасштабного вторгнення, адже місто знаходиться поруч з анексованим Кримом.

Отже, вже третій місяць Скадовськ знаходиться в тимчасовій окупації. Як змінилося місто за цей час і в яких умовах живуть його мешканці у травні 2022 року дивіться у фоторепортажі від Скадовськ.City.

Місцеві розповідають, що нині в місті помітно поменшало людей. За словами міського голови Олександра Яковлєва, мова йде про майже 50% працездатного населення, яке залишило Скадовськ через війну та небажання жити за правилами росіян.

Але є й ті, хто навпаки приїжджає сюди з більш “гарячих точок” – передусім, із Херсона.

У місті працюють комунальні служби та відділ соцзахисту населення, дистанційно виконують свою роботу міськрада. Не працюють дитячі садочки, навчання у школах завершилось на початку травня.

Що відбувається на набережній

Зазвичай, у травні місто активно готується до туристичного сезону та приймає перших відпочивальників. Проте нині скадовська набережна більше нагадує рай для любителів усамітнитися.

Що з продуктами і цінами

У місті працюють продуктові магазини та ринки, в тому числі стихійні. На полицях багато російських товарів, вони переважають українські. За словами містян, з початку війни ціни на продукти зросли на 50%.

Де взяти готівку

У Скадовську періодично працює тільки один банк – Приватбанк. У ньому люди можуть оформити пенсійні та зарплатні картки, отримати готівку – на руки не більше 2000 гривень і тільки клієнтам банку. Але для цього треба вистояти чергу.

Але весна дарує надію

Скадовськ чекає на визволення.