Взимку мешканців Київщини можуть переселяти до інших областей. Це робитимуть, якщо ситуація з електроенергією в області буде критичною, пише Вечірній Київ, посилаючись на голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу, передає NNS

Мешканців Київської області у разі критичної ситуації в енергетиці можуть тимчасово переселити до інших регіонів. Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю польському виданню Onet.

«Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, маємо план, як тимчасово перевезти людей у регіони, де ситуація більш стабільна», — сказав він.

Кулеба додав, що у регіоні під час холодів планують відкрити понад 700 пунктів обігріву. Їх люди зможуть знайти на інтерактивній карті. У пунктах як завжди можна буде перекусити та випити гарячого чаю, по можливості взяти теплий одяг, зарядити телефон та, власне, погрітися.

Видання нагадує, майже 70 тисяч переселенців знайшли прихисток на Київщині. За словами Кулеби, більшість ВПО з Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Миколаївської областей. Усі вони живуть у 69 громадах Київщини.