Изменение климата и экологические проблемы становятся все более актуальными, и логистические компании не могут оставаться в стороне от этой тенденции. Александр Эйсмонт Евротерминал говорит, что будущее логистики связано с использованием водорода как источника энергии для транспорта.

Это обещает значительно сократить выбросы углекислого газа, которые иначе могут негативно сказаться на окружающей среде. Большинство грузовиков и грузовых судов, работающих на дизельном топливе, могут быть заменены на технологии, работающие на водородной энергии. Логистические компании, которые внедрят эти новые технологии, могут ожидать экономических выгод в будущем.

Александр Эйсмонт Евротерминал: Водородная стратегия – ключевой элемент достижения климатической нейтральности Европы к 2050 году

Александр Эйсмонт Евротерминал отмечает, что реализация национальных водородных стратегий в рамках общеевропейской концепции – критически важна для достижения климатической нейтральности Европы к 2050 году. Мировые лидеры, такие как Германия и Франция, активно участвуют в создании механизмов для генерации водорода с использованием альтернативных источников энергии. Великобритания уже использует отходы медицинских масок и другие необычные источники для производства водорода. Однако не все страны еще готовы к масштабному внедрению водородной энергетики и нуждаются в дополнительной поддержке и инвестициях.

Украина рассматривается мировым сообществом как будущий европейский хаб по водородной энергетике. В рамках проекта ЕС “Зеленый водород для Европейского курса” планируется сконцентрировать 40 ГВт мощности в ЕС и 40 ГВт в других странах, в том числе в Украине и Северной Африке. Однако, Украина находится только на стадии подготовки к масштабному внедрению водородной энергетики. Недавно был разработан проект Водородной стратегии Украины, предусматривающий 3 постепенных этапа подготовки к нововведению.

Водородная трансформация приведет к значительным изменениям в логистике. Транспортная отрасль должна будет перейти на экологически чистые грузовики, суда и поезда, которые будут работать на новом топливе. Это потребует обновления транспортного парка. Кроме того, появится необходимость развития инфраструктуры, включая заправочные станции для водородных транспортных средств.

Водород также может открыть новые возможности для транспортировки грузов в специальных контейнерах в небольших объемах. В итоге, логистика может стать новым широкомасштабным рынком транспорта. Все это приведет к изменениям в ресурсах транспорта и перевозок, что откроет новые перспективы для логистических компаний и производителей, считает Александр Эйсмонт Евротерминал.

Водородная трансформация логистики: глобальный приоритет будущего – Александр Эйсмонт Евротерминал

Согласно данным Всемирного банка, транспортный сектор генерирует 25% от общего объема выбросов парниковых газов, поэтому мировые стратегии были разработаны для снижения выбросов СО2 до 2050 года, начиная с запрета и замены ДВС автомобилей.

Судоходство и авиация также планируют перейти к “зеленым технологиям” через взимание углеродных сборов с перевозчиков. В связи с этим, правительство Украины также планирует частичную декарбонизацию транспорта, включая замену общественного транспорта на электрический к 2030 году.

Создание соответствующей инфраструктуры уже в процессе, а инвестиции в оснащение заправочных станций для электромобилей рассматриваются как будущие проекты. Развитие новых технологий и оптимизация процессов в логистике будут способствовать расширению логистических возможностей, что, в свою очередь, принесет прибыль компаниям, считает Александр Эйсмонт.

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