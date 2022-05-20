ВІДЕО МОМЕНТУ: Ракетний удар по Палацу культури в Лозовій прокоментував Зеленський

20 травня російські окупанти нанесли ракетний удар по Палацу культури в Лозовій на Харківщині. Будівлю тільки недавно було реконструйовано в рамках президентської програми «Велике Будівництво». Володимир Зеленський прокоментував обстріл і оприлюднив відео моменту, передає NNS, посилаючись на «Слово і діло».

Внаслідок ракетного удару було зруйновано Палац культури, а також постраждали мирні жителі – поранення отримали семеро людей, серед них дитина.

Президент Зеленський прокоментував обстріл.

«Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість», – написав він.

І оприлюднив відео моменту влучання ворожої ракети у будівлю.

Внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація будівлі та спалахнув утеплювач даху. Пожежу вдалося загасити протягом години. На місці працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

У ЗМІ також пишуть про те, що удар по Лозовій, ймовірно, було завдано крилатою ракетою Х-22 з борту далекого бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

Палац Культури реставрували у 2020 році у рамках програми «Велике будівництво». Орієнтовно ремонт коштував близько 60 млн грн.