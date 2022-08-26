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У центрі Львова обвалився житловий будинок – пам’ятка архітектури

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У центрі Львова обвалився житловий будинок – пам’ятка архітектури

У центрі Львова обвалився житловий будинок. Надзвичайна подія сталася вночі 26 серпня, передає NNS, посилаючись на ГУ ДСНС України у Львівській області.

26 серпня о 01:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про руйнацію 3-поверхового житлового будинку у м. Львові на проспекті Свободи, 23.

На місці події з’ясувалось, що сталось руйнування 3-х квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково. Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень, загальною площею 80 кв.м.

Всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.

На місці події працював кінологічний розрахунок. Пошуки можливих потерпілих проводила собака на ім’я Зоя.

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Пожежно-рятувальними підрозділами проводились роботи по розбору завалів з метою пошуку потерпілих.

Ймовірною причиною обвалу в міськраді Львова називають реконструкцію сусіднього будинку на проспекті Свободи, 21. Законність цих робіт перевіряють.

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«У дворі сусіднього будинку проводились будівельні роботи. Там є декларація на початок виконання ремонтних робіт. Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку № 23 і була опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проектна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводились», — повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

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