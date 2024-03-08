«Хтось без голови, хтось по частинах, серед них 22-річна вчителька» – у Маріуполі знайшли новий «могильник»

У Маріуполі знайшли новий «могильник». Хоча здавалося, що всі місця масової загибелі людей вже виявлені і «зачищені» окупантами. Але жертв навесні 2022 року було так багато, що тіла продовжують знаходити досі… Про страшну знахідку розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє НСН з посиланням на mrpl.city.

У Маріуполі знайшли новий «могильник»

Останки людей виявили нещодавно у Будинку зв’язку. Тут знайшли понад 30 тіл мирних жителів. Росіяни побачили їх під час розбору завалів.

Під завалами виявили велику кількість трупів в кошмарному стані. Хтось без голови, хтось взагалі по частинах. Два роки тіла під завалами. Два роки, – написав він у своєму телеграм-каналі

Він також повідомив, що одна з загиблих, яку вдалося ідентифікувати – 22-річна вчителька іноземних мов. Її знайшли з сумкою, в якій були документи. В ефірі телеканалу «Еспресо» Петро Андрющенко також розповів, що росіяни вже вивезли і перепоховали останки людей.

Ми думали, що окупанти зупинили розбір завалів через галас навколо того, що на цьому Будинку зв’язку розташовано мозаїчне панно Арнаутова – це наша національна спадщина, – але ні. Там дійсно знайшли загиблих. Декого ідентифікували, хто був з документами в підвалі. Там були найкращі люди Маріуполя, на жаль, – розповів радник мера

Крім того, він зазначив, що раніше не було сумнівів, що майже всі великі «могильники» в місті – розібрані.

Але навіть ми не знали про Будинок зв’язку. Мабуть, через те, що всі, хто був там поруч і переховувався, загинули. Не було кому розповісти про те, що там такий страшний могильник, – підкреслив Петро Андрющенко

Тим часом, росіяни продовжують тут ремонтні роботи…

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