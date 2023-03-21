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У Кропивницькому прощатимуться з двома братами, які загинули на фронті

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У Кропивницькому прощатимуться з двома братами, які загинули на фронті

У Кропивницькому прощатимуться з двома братами, які загинули на фронті. Дату скорботної церемонії назвали у Кропивницькій міській раді, передає НСН.

На війні загинули рідні брати: старший сержант Владислав Бойко і сержант Ростислав Бойко.

У Кропивницькому прощатимуться з двома братами, які загинули на фронті

У Кропивницькому прощатимуться з двома братами, які загинули на фронті

У четвер, 23 березня містяни прощатимуться із земляками. Початок церемонії – о 10:00 на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища.

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У Кропивницькому прощатимуться з двома братами, які загинули на фронті Встановити додаток

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