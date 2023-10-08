У Фельдман-парку отруїли тварин миш’яком – загинули всі пухнастики контактної зони

У Фельдман-парку отруїли тварин. Про це повідомила пресслужба харківського еко-парку у неділю 8 жовтня, передає НСН. Це зробили поки що невстановлені злочинці.

У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було, – йдеться у повідомленні

За даними пресслужби, розтин показав, що тварин отруїли миш’яком.

Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це – чергова ланка, – кажуть співробітники парку

Тут додають, що заяву до поліції подано. Співробітники сподіваються, що розслідування проллє світло на цей злочин.

А поки будьте особливо уважні до своїх улюбленців, дуже не хотілося б, щоб така трагедія повторилася десь ще. Хороших людей значно більше, ніж цих нелюдів, але бід вони здатні наробити дуже багато, – йдеться у повідомленні

Ще новини України: Чи буде в Україні повноцінне донорство крові для тварин