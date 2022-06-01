Житель Гостомеля знайшов у своїй зруйнованій квартирі мертвого кадирівця

Дмитро Пустовіт, житель селища Гостомель під Києвом, виявив в своїй зруйнованій обстрілами квартирі мертвого кадирівця.

Тіло окупанта й досі лежить на кухні, “своих не бросаем” так і не забрали труп загиблого.

Про це житель Київщини розповів виданню “Вечірній Київ“, передає NNS.

Двері в його квартиру, як і в інші в його будинку, були відчинені.

“З вулиці побачили, що на підвіконні нашої кухні лежать два мішки з піском. Скоріше за все, там влаштували собі укриття кадирівці, яких кинули на Гостомель”, сказав чоловік.

Обвуглені чорні стіни та трупний запах – так Дмитро описав свій колись затишний дім.

“Там, де була наша квартира, зараз величезна діра наскрізь з першого по п’ятий поверх. Всі будівлі поруч теж були зруйновані. Магазини, у які ми ходили разом з дружиною, вщент зрівняні з землею. Сусіди розповіли, що багато людей залишились під завалами та не встигли врятуватися. Багатьох з них досі не дістали з-під уламків бетонних плит”, розповів житель Гостомеля.

Будинок, в якому він жив, ремонту не підлягає – у будівлі через влучення снарядів утворилася велика наскрізна діра, тож її знесуть, щоб побудувати новий будинок.

Загарбники 24 лютого атакували міжнародний вантажний аеропорт «Антонов» і висадили десант. У Гостомелі почалися запеклі бої. Його та інше передмістя Києва українські воїни звільнили від окупантів другого квітня. Колись квітуче мирне містечко перетворилося на суцільні руїни.