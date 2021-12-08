У ніч на 8 грудня у Харкові 36-річна жінка задушила свого 2-річного сина. Після цього вона вистрибнула з вікна 4 поверху, намагаючись накласти на себе руки, однак залишилася жива.

Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”.

Наразі горе-мати перебуває у лікарні, але на контакт не йде, повідомили в місцевому Telegram-каналі “ТРУХА Харьков”. Уточнюється, що подія трапилася за адресою вул. Академіка Павлова, 132-В.

“”Яжмати” (харків’янка, 1985 р.н.) залишилась жива! Наразі в лікарні невідкладної допомоги під наркозом. На контакт не йде”, зазначено в повідомленні.

У пресслужбі Нацполіції Харківської області інформацію підтвердили, пише ТСН. Зазначається, що на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

“Дитина померла. Причини смерті 2-річного хлопчика встановлюються”, розповіла речниця Нацполіції Харківської області Олена Боронник.

Жителька будинку на Академіка Павлова розповіла журналістам, що поліція та медики приїхали на місце події близько 4:00, пише Суспільне.

“Зразкові батьки, зразкова пара. Вона народила пізно, дитина була бажана, вона билась над нею, як пташка. Це немислимо!”, сказала сусідка з квартири поверхом нижче, яка представилась Ларисою.

Інформацію про смерть дитини Суспільному підтвердив директор Департаменту у справах дітей Харківської міськради Олександр Малько. Він сказав, що отримав інформацію від медиків і більш детальною інформацією про родину поки не володіє.

Хлопчик ходив до дитсадка, мати дитини має невиліковну хворобу, сказала Суспільному заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

“Мати приймала препарати через невиліковну хворобу, можливо, із цим щось пов’язано. Вона жива, в реанімації, стан тяжкий… 1984 року, здається, народження. Поки немає іншої інформації, окрім того, що дитина задушена”, сказала Горбунова-Рубан.

За її словами, жодних скарг на родину не надходило. В сім’ї є батько і дідусь.

Фото: Суспільне Харків