Міського голову Одеси Труханова заарештували — що відомо

Міського голову Одеси Геннадія Труханова заарештували у справі про одеський завод «Краян».

Як передає НСН, про це 4 травня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Труханову. 25 квітня ВАКС його вже міняв з особистого зобов’язання на заставу в розмірі 30 866 000 гривень. Гроші Труханов мав внести впродовж 5 днів.

Оскільки міський голова Одеси цю суму не вніс, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

«Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави», повідомили в САП.

ВАКС частково задовольнив клопотання та відправив Труханова під варту на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Центр протидії корупції повідомляв, що з лютого 2022 року Труханов щонайменше шість разів виїжджав за кордон, тому, за версією обвинувачення, «існує ризик, що він може переховуватись від суду за кордоном».

Мер заявив про політичний тиск з боку САП і сказав, що він давав присягу і не збирається ховатися.

Що відомо про справу щодо заводу «Краян»

Слідство обвинувачує міського голову Одеси Геннадія Труханова та інших у заволодінні понад 92 млн грн бюджету через схему придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

З жовтня 2018 року ця справа розглядалась в Малиновському районному суді міста Одеса.

У липні 2019-го суд оголосив виправдувальний вирок Труханову та іншим обвинуваченим.

САП подала апеляційну скаргу, а 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок та скерувала справи на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.

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