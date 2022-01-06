Рятувалися від вітчима: двоє братиків пробігли босоніж 10 кілометрів

Рідних братиків шести і дванадцяти років виявили поліцейські на трасі в Одеській області. Хлопчики розповіли, що рятувалися від вітчима – бігли з дому на Вінничині до бабусі у Балту.

Про це NNS дізнався з повідомлення поліції Одещини.

“Про хлопчиків у поліцію повідомили пересічні громадяни, які їхали на автомобілі по трасі і звернули увагу, що вони йдуть вздовж дороги без взуття і зовсім самі”, розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

Поліцейські поїхали до місця, на яке вказали люди, і розшукали дітей. При наближенні машин братики ховалися у придорожніх насадженнях. Коли копи запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область.

Правоохоронці зігріли та заспокоїли діток. Братики розповіли, що живуть з меншою сестричкою, мамою та вітчимом, який їх ображає. І це стало причиною того, що вони пішли шукати прихистку в бабусі, яка живе у Балті Одеської області.

Ювенали розшукали бабусю Вані і Сані – так звуть дітей. Виявилося, що онуки часті гості в її домі, тому вона мала всі необхідні речі, щоб перевдягнути їх.

“Про ситуацію, що склалася, ми сповістили колег з сусідньої області. На той час повідомлення про зникнення з дому дітей їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, аби з’ясувати, що все-таки сталося в їхній родині. Поки ж Ваня та Сашко залишатимуться з бабусею”, зазначила Катерина Нігрецкул.

Як повідомляється, родину поставили на облік.

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