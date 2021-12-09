У СБУ заявили, що запобігли кривавому розстрілу студентів черкаського коледжу. Злочин, ніби планували двоє учнів, яких булили одногрупники та всіляко ображали, вони ніби погрожували розстріляти одногрупників.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5.ua.

За даними спецслужб, ображені хлопці купили зброю та в російській мереж “Вконтакті” нахвалялися намірами і кликали в свій загін нових бійців.

Враховуючи факти масових вбивств у навчальних закладах то в Росії, то у США подібні наміри мають, звісно, викликати увагу. Та виявилось, що цей інцидент мав місце ще у жовтні.

У коледжі одразу провели внутрішнє розслідування і двом викладачам оголосили догану, а одного звільнили з роботи. Бо ні куратор, ні психолог навчального закладу нічого не знали про булінг. А він таки був. І хлопці дійсно придбали зброю. Стартові пістолети, які в інтернеті продаються за півтори-дві тисячі гривень. Вбити з них людину не можливо, якщо тільки не перероблений під бойовий патрон. Це вже з’ясовує слідство.

Так студенти черкаського політехнічного коледжу реагують на можливість теракту в їхньому закладі. Також не ймуть віри, що його причиною міг стати булінг.

“Нам недавно цю конференцію проводили по булінгу, психолог тести проводила, якраз недавно на днях. Телефон довіри дали, якщо в когось якісь проблеми звертатись до психолога”, каже студентка.

Що кажуть в адміністрації коледжу

В адміністрації коледжу історію з викриттям терористів коментують неохоче. Про дії студентів не кажуть взагалі, лише повідомляють: заступника директора вже звільнили, а класний керівник і заввідділення отримали догани.

“Ми провели внутрішнє розслідування і відповідно по закону, але в даному випадку фактів булінгу, як таких ми не встановили, є певні питання до певних посадових осіб, але ми це питання вирішили”, акцентував увагу директор Черкаського політехнічного фахового коледжу Руслан Красовський.

Що повідомили в СБУ

Більш говіркі в СБУ. Там кажуть, мають підтвердження про планування масового розстрілу.

“За даними слідства двоє студентів одного із місцевих коледжів поширювали через мережу інтернет дописи з фото та відео матеріалами по планування масового розстрілу одногрупників, окрім цього вони закликали доєднатись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками”, запевнила речниця СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

Що кажуть у прокуратурі

У затриманих під час обшуку вилучили зброю та техніку. А про мотиви студентів розповідають у прокуратурі.

“Як встановлено із показань ймовірного фігуранта, а також інших доказів встановлено, що в закладі до вищої освіти над ним періодично знущались, і він боявся іти до цього закладу освіти”, підсумував начальник відділу Черкаської обласної прокуратури Микола Мартинюк.

Нині триває розслідування за фактом імовірної підготовки терористичного акту, за таке хлопцям може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ