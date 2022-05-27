Окупант зробив фото на Polaroid у пограбованій квартирі, його ідентифікували

Штучний інтелект розпізнав окупанта, який сфотографувався на Polaroid і залишив знімок в пограбованому житлі.

В одному з житлових комплексів Ірпеня, що зазнали мародерства з боку російської армії, знайшли доказ, завдяки якому вдалося ідентифікувати учасника злочину.

Господиня квартири Валерія нещодавно повернулася до своєї квартири і виявила, що двері зламані, у квартирі безлад, а цінні речі зникли.

У коментарі “Українській правді” жінка розповідає, що окупант сфотографував себе на Polaroid, передає NNS.

“Я знайшла його (фото – ред.) 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися”, каже Валерія.

Ймовірно, окупант не знав, що фото проявляється не відразу. Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

Пізніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за допомогою штучного інтелекту вдалося ідентифікувати цього «любителя селфі» та знайти його сторінку у Вконтактє.

Російського солдата, який залишив своє селфі, ймовірно звати Нікіта Третьяков, йому має виповнитися 26 років, народився він у Ростові-на-Дону.

На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія.

Сьогодні кожен окупант має пам’ятати, що ми завжди спостерігаємо за ним, знаємо кожен його крок та фіксуємо всі дані. Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим.