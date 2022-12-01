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Люди у Маріуполі замерзають і благають про допомогу

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Люди у Маріуполі

Люди у Маріуполі, який зруйнували і окупували російські війська, замерзають у власних квартирах. У місті зростає кількість смертей від захворювань, які спричинені холодом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, передає NNS.

Зараз для багатьох мешканців більше немає різниці між температурою на вулиці та у будинку.

Також місцеві мешканці через критичні умови кричать про допомогу. Однак, окупаційній владі байдуже на те, в яких будинках живуть люди.

“Температура на рівні нуля зі штормовим вітром. Нові крики про допомогу з’являються майже щодня, проте окупаційна влада не бачить, не чує і вдає, що все добре. Місто дійшло до точки, коли тільки евакуація більшості допоможе врятувати людей”,написав Андрющенко.

Також заступник мера показав фото, на якому зображено пошкоджений окупантами будинок із написом “Я хочу вижити”.

Люди у Маріуполі замерзають і благають про допомогу

Скільки загинуло людей через холод

Андрущенко також опублікував статистику захворюваності у місті. За тиждень у Маріуполі зареєстрували 764 випадки ГРВІ та 82 випадки пневмонії. У тому числі у дітей на ГРВІ – 495 випадки, 21 – пневмонії.

Зокрема, порівняно з першою половиною листопада зростання склало 91%.

Цифра смертності від природних причин за тиждень досягла позначки у 250 випадків, що на 100 випадків більше за жовтень.

Загалом смертність лише за останні два тижні зросла в 1,7 рази.

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