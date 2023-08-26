16 місяців тому зникло Оскільське водосховище: на що перетворилася його територія (відео)

16 місяців тому зникло Оскільське водосховище на Харківщині. На що перетворилася його територія, який вигляд має колишня водойма у серпні 2023 року, показали науковці, передає НСН.

Нагадаємо, Оскільське водосховище — це велике руслове водосховище на річці Оскіл, що існувало в Харківській області у 1957-2022 роках.

Оскільське водосховище мало об’єм 474,3 млн куб. метрів, площу 122,6 кв. кілометрів. Його довжина 84,6 км, середня ширина 1,6 км, максимальна ширина 4,0 км (Для порівняння Каховське водосховище мало довжину 230 км, пересічну ширину 9,4 км, а максимальну — 24 км. Площа складала 2155 км², об’єм води 18,2 км³. Довжина берегової лінії 896 км).

Оскільське водосховище розташовувалося в Ізюмському і Куп’янському районах Харківської області. На західному березі водойми знаходився райцентр Харківської області, селище міського типу Борова. Гребля водосховища довжиною 1025 метрів розташована у селі Оскіл. На водосховищі працювала Оскільська ГЕС.

Водосховище використовувалося для господарсько-питного та технічного водопостачання Донбасу, зрошення і сільськогосподарського водопостачання, обводнення річок, гідроенергетики, а також, рибного господарства.

Під час російського вторгнення орієнтовно 2 квітня оскільський гідровузол було підірвано.

16 місяців тому зникло Оскільське водосховище: на що перетворилася його територія

На колишньому Оскільському водосховищі відновлюється природа. Чиновники лякають, що на місці Каховського водосховища буде пустеля, якщо терміново не почати роботи з відновлення греблі. Ми так не думаємо. І вирішили подивитись, що відбулось з іншим великим водосховищем – Оскільським, – кажуть науковці

Вони оприлюднили відповідне відео на сторінці Українська Природоохоронна Група – UNCG у Фейсбкуці

Що змінилось за півтора року?

Висновки науковців, які відвідали його на минулому тижні, вражають: річка Оскіл майже повністю відновила своє річище, з’явилась течія. І в цілому для коловодних птахів умови стають сприятливими – з’являються численні невеликі озерця, заводі, протоки. На піщаних та мулистих мілинах, біля греблі, був уперше за тривалий час зафіксований занесений до Червоної книги України кулик-сорока.

На колишньому дні водосховища ботаніки визначили 63 види судинних рослин. Серед них є і чужорідні, але більшість – усе-таки місцеві, притаманні для цих територій.

Притоки Осколу, що були частково підперті водосховищем, також відновили свої русла та гідрологічний режим, що суттєво поліпшить якість води, насиченість киснем, проточність та водообмін.

Рибне населення натомість потребує дослідження. Попередньо можна зробити висновок, що популяція інтродукованих видів риб, яких випускали в господарських цілях, значно скоротилася. А щодо аборигенних видів, особливо реофільних, які полюбляють ділянки зі швидкими течіями, та видів, які віддають перевагу мілинам, затокам і старицям, то для них є позитивний ефект, оскільки відбувається відновлення їх періодних стацій.

Можемо констатувати поступове відновлення системи ландшафтів, які є природними для річки Оскіл, – стверджують науковці

Як виглядає Осккільське водосховище зараз: відео

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