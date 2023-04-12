Окупанти завершили будівництво трьох ліній оборони на Запоріжжі. Вони розташовані приблизно на 120 кілометрах захопленої території області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає НСН.

«Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає наступ на Мелітополь», — додали в розвідці

Обороні рівні складаються з першої лінії передових бойових позицій, та двох зон майже безперервної, більш складної оборони. Кожна зона розташована приблизно на 10-20 кілометрів позаду передньої. За цей район, ймовірно, відповідає Південне угруповання військ Росії.

У повідомленні зазначають, що дані укріплення можуть стати «серйозною перешкодою», та їх корисність майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та персоналу. І поки незрозуміло чи можуть росіяни зібрати необхідні ресурси.

Окупанти завершили будівництво 3-х ліній оборони на Запоріжжі: розвідка Британії

Ще новини України: Як звільнятимуть ЗАЕС, щоб не допустити ядерної катастрофи – інтерв’ю з президентом “Енергоатому”