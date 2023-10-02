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Тег:
ВійнаДніпро

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

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Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК
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2 жовтня – важкий день на Дніпропетровщині. Окупанти, на жаль, продовжують нищити Нікополь. Сьогодні там знову багато руйнувань. А також ворог атакував к Дніпропетровській області склади ДТЕК – пошкоджено енергообладнання. Про це НСН повідомляє з посиланням на ДніпрОВА і ДТЕК.

Зранку та вдень російська армія накривала артилерійським вогнем Нікополь. У місті пошкоджені 12 приватних будинків, гімназія і 6 господарських споруд. Ще одна – повністю зруйнована. Побиті сонячні панелі та авто.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах.  Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону. Українців не зламати – вистоїмо та переможемо, – йдеться у заяві ДТЕК 2 жовтня

Окупанти продовжують нищити Нікополь: фото наслідків обстрілів 2 жовтня

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

Окупанти продовжують нищити Нікополь і атакували на Дніпропетровщині склади ДТЕК

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