«Нікуди не поїду – я вдома»: на Дніпропетровщині пенсіонер в танковому шоломі саджає город (відео)

На Дніпропетровщині пенсіонер, який живе під постійними обстрілами, не втрачає оптимізму і нікуди не збирається їхати зі свого дому. Хоча його будинок вже частково зруйнований снарядами рашистів.

Пан Микола з Широківської громади, що у Криворізькому районі, став героєм сюжету видання Перший Криворізький, передає NNS. На початку сюжету він майже зі сльозами говорить про те, що нікому на чужині не потрібен. А дім – є дім.

Село в якому живе чоловік знаходиться на кордоні з Херсонською областю, окупанти часто обстрілюють його з ‘Градів’. Будинок місцевого жителя постраждав від обстрілу, у ньому розбиті вікна і зруйновано дах.

Коли на вулиці гарна погода, Микола ночує вдома, а коли дощ – у сараї. Чоловік вже встиг посадити город, тепер доглядає за ним і наводить порядок у дворі в танковому шоломі. Спить теж іноді у ньому.

“Гупає, гупає… Я вже звик і уваги на це не звертаю, хоча я теж боюся. Всі сміються, а я одягаю танковий шолом і жилетку. Вони гупають – я вікно замуровую, вони гупають – я лазню роблю”, – розповідає він.

Микола зберігає оптимізм і вважає, що йому гріх скаржитися. Адже у інших ситуація ще гірша – у деяких сусідів на місці будинків лише гори каміння. А у нього збереглося яке-не-яке житло.