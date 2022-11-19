На Запоріжжі окупанти розстріляли родину з дітьми – джерела

На Запоріжжі окупанти розстріляли родину – батька, матір і двох дітей. Про це повідомляють ряд джерел, передає NNS.

Згідно з оприлюдненою інформацією, трагедія сталася у смт Камиш-Зоря Пологівського району Запорізької області вночі у будинку на вулиці Поштовій, де проживала родина. Тут окупанти розстріляли Дармобід Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей.

Про це повідомляє, зокрема, Інформаційний Спротив.

Вранці тіла загиблих виявила мати Олександра. Сусіди чули постріли, але боялися вийти.

Є інформація, що поряд із сім’єю нещодавно заселилися мобілізовані так званою «днр» разом із «кадировцями» та чіплялися до жінки. Коли Олександр спробував захистити дружини, його застрелили. А потім вбили Наталю та дітей, аби ті не кричали і не привертали увагу.

На Запоріжжі окупанти розстріляли родину – що ще відомо

Дану інформацію підтверджує Телеграм-канал Николаевский Ванек.