На Запоріжжі окупанти розстріляли родину з дітьми – джерела

На Запоріжжі окупанти розстріляли родину – батька, матір і двох дітей. Про це повідомляють ряд джерел, передає NNS.
Згідно з оприлюдненою інформацією, трагедія сталася у смт Камиш-Зоря Пологівського району Запорізької області вночі у будинку на вулиці Поштовій, де проживала родина. Тут окупанти розстріляли Дармобід Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей.
Про це повідомляє, зокрема, Інформаційний Спротив.
Вранці тіла загиблих виявила мати Олександра. Сусіди чули постріли, але боялися вийти.
Є інформація, що поряд із сім’єю нещодавно заселилися мобілізовані так званою «днр» разом із «кадировцями» та чіплялися до жінки. Коли Олександр спробував захистити дружини, його застрелили. А потім вбили Наталю та дітей, аби ті не кричали і не привертали увагу.
На Запоріжжі окупанти розстріляли родину – що ще відомо
Дану інформацію підтверджує Телеграм-канал Николаевский Ванек.
Підтверджую повністю та доповню.
Увірвалися на ділянку до цієї родини п’яні осетини та леденери, почали чіплятися до жінки.
Її чоловік, звичайно ж, заступився і почав їх від неї відтягувати – вони його пристрелили прямо біля воріт ділянки.
Далі, щоб погасити крики та паніку з боку дітей та жінки – застрелили її та дітей уже в будинку.
Все це трапилося ще вчора, інформація з’явилася зранку.
Якщо у вас є будь-які дані (фото, особи, позивні і так далі) істот, які вбили цю родину – будь ласка, напишіть мені на пошту (в описі).
Наскільки мені відомо, командир цих істот є таким же у@бком гнилим, тому реагувати на це не став.
Але ми для себе повинні розуміти, кого в полон ми точно не братимемо.
У мене є попередні дані щодо осіб, хто це зробив, навіть виходи на їхні сім’ї знайшов.
Але мені потрібно переконатися, що це справді вони.
Вічна пам’ять загиблим і дякую міжнародній спільноті за реакцію.
Якої, в принципі, немає.
І навряд чи буде, – йдеться у повідомленні.