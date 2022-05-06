На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами довезла до лікарні чотирьох цивільних людей

На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами довезла під обстрілами до лікарні чотирьох постраждалих цивільних людей. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає NNS.

Гайдай розповів, що 15-річна дівчинка їхала 30 кілометрів з пораненими ногами від Попасної до Бахмута.

Дівчина довезла до лікарні трьох поранених чоловіків та жінку і цим врятувала їм життя, – наголосив він.

Дорога до Бахмута була замінована. Росіяни відкрили вогонь по автівці й прострелили дівчинці ноги. Однак вона продовжила кермувати та врятувала людей. Зараз дівчинка у Львівській лікарні. На поранену чекає ампутація частини пальця та фізична реабілітація.

У відео нижче дівчинка розповідає, як все було

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