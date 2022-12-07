На Херсонщині сьогодні загинули четверо поліцейських з Черкащини (фото)

На Херсонщині сьогодні, 7 грудня, під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських. Ще четверо правоохоронців отримали поранення, за їхні життя борються лікарі. Сумну новину повідомили у Національній поліції, передає NNS.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок – назавжди в строю.

Поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. На деокупованій території вони проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога.

Керівником зведеного загону був начальник Головного управління Національної поліції України в Черкаській області Михайло Куратченко, який завжди разом із поліцейськими виїжджав на небезпечні локації, брав участь у найскладніших операціях.

Сьогодні правоохоронці вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон. Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із Михайлом Куратченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога, неподалік села Федорівка.

Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І вже повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.

Хлопці підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів.

Троє поліцейських загинули на місці, один – помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.

«Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини», – сказав Голова Нацполіції Ігор Клименко.

Весь колектив Національної поліції України співчуває рідним та близьким загиблих, схиляє голову у скорботі і завжди пам’ятатиме своїх побратимів.

На Херсонщині сьогодні загинули четверо поліцейських: вічна пам’ять Героям! (фото)

Джерело – Національна поліція