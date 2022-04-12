На Харківщині знищили велику колону російських танків: місцеві кажуть про сотні трупів

На Харківщині знищили велику танкову колону рашистів. Місцеві мешканці пишуть про сотні і навіть тисячі трупів, передає NNS, посилаючись на realist.

Під Харковом ЗСУ розбили велику колону техніки, яку відправляли для захоплення міста-мільйонника. За словами очевидців, вона розтяглася приблизно на 25 кілометрів від населеного пункту Дергачі до Козачої Лопані.

Свідчення одного з очевидців публікує Telegram-канал “Брати по Зброї”

Обережно, на аудіо є ненормативна лексика (18+)

За словами очевидця, на дорозі величезна кількість розбитої техніки. Чисельність загиблих варіюється від 800 до 1500 окупантів.

Очевидець також зазначає, що у Козачій Лопані російські військові масово відмовляються йти на Харків. Попри те, що їм загрожує тюремний термін, вони не готові вирушати на смерть. Воювати готові лише мешканці російської “глибинки”. Так, військовим із Туви та Ханти-Мансійська пообіцяли квартири.

Про велику кількість убитих окупантів повідомляв і ексрадник Авакова Михайло Апостол.

Написали люди яким я довіряю (подаю в оригіналі): «Тільки що вїбали всю колону рашистів в Харкові, +- 2000 трупів, море техніки». Дуже надіюся і хочеться вірити що це правда, – повідомив він.

Зазначимо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляв, що в ніч на 10 квітня ЗСУ знищили колону танків, що прямували у бік Ізюму.

Напередодні, 8 квітня, американська компанія Maxar Technologies публікувала супутникові знімки довгої колони техніки, що рухається на сході України через українське місто Великий Бурлук у напрямку Харкова. Вона простяглася на 13 кілометрів.

«Від Харкова до Одеси і Енергодар»: У МВС розповіли про план-максимум окупантів

РФ обманом долучає до війни з Україною приватні охоронні фірми (відео)

Мешканців Бучі вбивали солдати з Хабаровського краю: показані обличчя ймовірних вбивць