Меморіал: вбиті росією. Інна Парінцева, Курахове, вересень

Вбиті росією. Інна Парінцева була депутаткою міської ради і директоркою місцевого ліцею. Викладала математику. Вона загинула від російської бомби.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Інна Парінцева

Життя Інни Парінцевої відібрала російська армія у місті Курахове на Донеччині. Надвечір 21 вересня 2024 року окупанти завдали удару по цьому населеному пункту, застосувавши керовані авіабомби та ствольну артилерію.

Ірина жила у Кураховому. Працювала директоркою ліцею «Престиж», за фахом – вчителька математики. Була депутаткою Курахівської міської ради.

«Наша світла, добра, мудра, розумна, справедлива і завжди усміхнена. Людина, яка завжди приходила на допомогу, що давала мудру пораду, відстоювала честь і гідність кожного педагога, дитини, всього ліцею… Інна Володимирівна понад усе любила всім серцем наш навчальний заклад, робила все для того, щоб він процвітав і щорічно відчиняв свої двері для дітей», – розповіла колега загиблої Катерина Молтабар.

«Вона завжди була доброю, світлою і чуйною людиною, гарною подругою і прекрасною матір’ю», – зазначив очільник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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