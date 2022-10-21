«Машзавод» – один із найбільших платників податків Буковини потрапив під санкції РНБО. Що сталося?

20 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна. До санкційного списку увійшли 2507 фізичних та 1374 юридичних особи. Серед них і «Машзавод».

21 жовтня, стало відомо, що ТОВ «Машзавод», розташоване у Чернівцях і є одним з найбільших платників податків регіону потрапило у санкційний список РНБО. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський, передає NNS.

Для довідки:

“Машзавод” виготовляє сталеві зварні посудини та апарати, що працюють під тиском не більше 16,0 МПа, під наливом і в вакуумі діаметром до 5000 міліметрів з вуглецевих, низько- і високолегованих, жароміцних сталей, біметалів для нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, газо- і нафтотранспортних систем, для облаштування газових і нафтових родовищ, терміналів зберігання зрідженого газу та інше обладнання.

Агентство АСС поспілкувалось із директором підприємства Віктором Сідляром. Ось що він розповів.

«Жодних підстав потрапити у цей список у нас немає. Серед засновників немає іноземних громадян, ми не працювали з жодним підсанкційним підприємством, з 2014 року ми не поставили жодного апарату в росію. Не кажучи вже про останній рік війни. Це помилка. Але хтось її зробив. І чому у список потрапив лише Машзавод з усіх підприємств Буковини. Ми не маємо боргів, ні перед бюджетом, ні місцевим, ні державним, за енергоносії, по зарплаті. Не думаю, що є у державі ще такі підприємства, які ще так працюють. Ми допомагаємо ЗСУ. І не афішуємо. Ми не беремо за це кошти. Абсолютний шок. Вранці близько 11 години начальниця фінвідділу зайшла і сказала – рахунки заблоковані. Кажу – розберіться з банками, а там відповіли – Указ Президента. Ми не знали. Думали помилка – ні, таки наше підприємство. Ми написали лист Данілову – виправити помилку, лист в.о. СБУ Малюку. Це за їхнім поданням. За місяці війни не було зауважень до нас. І тут ми під санкціями. Люди вийшли на останній робочий день, рахунки заблоковані, можливості працювати нема. У нас 320 осіб, які сплатили за 10 місяців – 50 мільйонів гривень податків».

Зазначимо, що, відповідно до документа до підприємства застосують наступні санкції терміном на 5 років:

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

4) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

5) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом Президента, поклали на Секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Зеленський ввів санкції проти російських компаній та чиновників: хто потрапив у список