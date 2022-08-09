За 6 днів із Донеччини евакуювали понад 3 тисячі людей. Евакуація населення триває.

З початку повномасштабної війни з Донецької області виїхало 1,3 млн людей.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Слово і Діло”.

Як проходіть евакуація з Донеччини у своєму Telegram, 9 серпня розповівзаступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

«За останні шість днів евакуйовано понад 3000 громадян, з них близько 600 дітей та 1400 жінок. Обов’язкова евакуація продовжується. Загалом з початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 млн громадян», сказав він.

Тимошенко також додав, що зараз іде відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.

На сьогодні кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду така:

Харківська область – 10 297 об’єктів

Житомирська область – 2 828 об’єктів

Чернігівська область: розпочато розбір завалів 310-метрового мосту через річку Десна

З Донеччини евакуйовано вже 2/3 населення, ті, що залишились чекатимуть до останнього, – Кириленко