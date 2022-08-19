У Харкові з’явилася зупинка-укриття: фото

У Харкові з’явилася зупинка-укриття. В ньому обладнали місця для сидіння, екран із камерами відеоспостереження та інформаційне табло із зазначенням маршрутів.

Цю зупинку створили в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

Укриття на зупинці розраховане на 11 сидячих місць. Також на ньому буде близько 100 кг піску для гасіння займань. Першу в Харкові та Україні зупинку-укриття прикрасить мурал з написом “Харків – місто-герой”. Його автор – Ярослав Єфремов.

“Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам’ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста”, розповів художник.

Нагадаємо, 25 липня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив що в місті зведуть зупинки із залізобетону. У них можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу у разі загрози артилерійського обстрілу.

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