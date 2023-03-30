Секс на підвіконні: Дніпропетровський університет внутрішніх справ потрапив у скандал

Дніпропетровський університет внутрішніх справ потрапив у скандал. Студенти зняли відео на якому, пара займається сексом на підвіконні в кабінеті одного з навчальних корпусів. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Коротке відео інтимного характеру швидко розлетілося мережею. Користувачі соцмереж губилися у здогадках про те, хто міг бути зображений на відео. Однією з версій є така, що хтось у такий спосіб здає залік викладачеві.

Колишня студентка університету в коментарях до відео написала, що їй знайомий кабінет, у якому відбувалася сцена кохання. За словами Анастасії Кузьменко, кабінет завжди замкнений, а ключ видається під розпис у журналі.

«На режимний об’єкт проникли двоє людей і ніхто не зупинив їх? Хороша поліція зараз. Це шостий поверх, де кабінети завжди на ключ зачинені. Ключ під розпис видає методист. Сторонні отримали ключ у методистів від дверей навчальної аудиторії? Чи це кабінет пані С*** став порноклубом?», написала Анастасія.

Деякі користувачі соцмереж не засуджували те, що трапилося.

Дніпропетровський університет внутрішніх справ потрапив у скандал: відео

Скандальне відео вже прокоментували у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Через секс-скандал у навчальному закладі провели перевірку.

«У соціальних мережах поширюється інформація про те, що мав місце факт неетичної поведінки в стінах нашого навчального закладу. Попередньо встановлено, що особи, зафіксовані на відео, не є особами особового складу або представниками тих, хто здобуває вищу освіту в університеті. Наразі проводиться службова перевірка», йдеться в офіційному коментарі закладу.

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