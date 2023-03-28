Магний хелат: отличный легкоусвояемый источник магния для нашего организма

Магний — это один из незаменимых минералов для нашего организма, который важен для здоровья костей, сокращения и расслабления мышц, поддержания мышечного тонуса и нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Существует немало источников этого вещества, и одной из наиболее хорошо усваиваемых форм является магний хелат.

Он с легкостью перемещается по пищеварительному тракту и не связывается другими соединениями, а также меньше раздражает кишечник, чем другие формы такого полезного нутриента. Ну и конечно же, магния хелат позволяет нам ощутить все преимущества магния для здоровья человека.

Такой минерал крайне незаменим для отличного настроения и работоспособности. Если мы получаем недостаточное количество этого питательного вещества, это может повлиять на нашу способность справляться со стрессовыми ситуациями.

И исследования показывают, что люди, которые регулярно испытывают стрессы, имеют более низкий уровень магния в крови по сравнению с теми, кто живет более спокойной и уравновешенной жизнью.

И больше того, прием хелата магния может оказаться полезным для облегчения повышенной тревожности и депрессии. Такая добавка способна в разы улучшить качество ночного отдыха — с ней вы будете засыпать быстрее и спать дольше, что также благоприятно скажется на психологическом комфорте

И на этом преимущества магния хелат для здоровья не заканчиваются. Такое вещество также помогает:

Снизить риск возникновения сахарного диабета. Магний поддерживает здоровый уровень глюкозы в крови и увеличивает чувствительность тканей к инсулину в случае инсулинорезистентности. Поэтому такая добавка просто незаменима для людей, которые находятся в зоне риска развития сахарного диабета.

Снизить риск развития остеопороза и переломов. Если поступление этого нутриента снижается, то подавляется активность клеток, которые формируют костную ткань. Также магний поддерживает здоровое усвоение и метаболизм витамина D, который играет важную роль в сохранении здоровья скелета.

Облегчить головную боль. Магний поддерживает полноценную работу нервной системы и участвует в регуляции воспалительных процессов. Также он способствует улучшению кровотока в головном мозге. У людей, которых беспокоят систематические мигрени, нередко наблюдается более низкий уровень этого нутриента в крови, и ученые рассматривают дефицит магния как фактор риска мигренозных головных болей.

Поддержать нормальное давление. Магний участвует в регуляции кровяного давления путем влияния на высвобождение оксида азота. Это специальная сигнальная молекула, которая способствует расслаблению кровеносных сосудов и поддержанию нормального давления. Поэтому употребление хелата магния может сыграть важную роль в профилактике и терапии гипертонии.

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Конечно, магний содержится в некоторых продуктах питания. В частности, его немало в шпинате и других зеленых овощах, разных семенах и орехах. Но количество таких продуктов в рационе большинства людей недостаточно, чтобы удовлетворить повседневную потребность организма. И это подтверждают многочисленные ученые.

Магний хелат в добавках является отличным источником такого минерала. Он очень хорошо усваиваются и помогает избежать дефицита этого полезного нутриента.

При этом такие БАДы не склонны вызывать нежелательных побочных эффектов и не имеют противопоказаний — важно лишь принимать их в соответствии с инструкцией и не превышать максимально возможную суточную дозу.